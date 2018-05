Frau vergewaltigt und schwer verletzt – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Claudia Duda

Liebenwalde (MOZ) Eine Frau ist in der Nacht zu Freitag in Liebenwalde Opfer einer Vergewaltigung geworden.

Wie die Polizeidirektion Nord am Freitag mitteilte, war eine Bekannte gegen 4 Uhr auf die Hilferufe der Frau in der Straße Am Grünen Weg aufmerksam geworden. Sie hatte sie schwer verletzt aufgefunden und Polizei und Rettungsdienst gerufen. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein mutmaßlicher Tatverdächtiger im Alter von 35 Jahren sei ermittelt und kurze Zeit später festgenommen worden, wie die Polizei bestätigte. Die Mordkommission der Kriminalpolizei der Direktion Nord ermittelt nun unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Neuruppin weiter in dem Fall.