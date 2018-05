Prügelattacken in der Nacht

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Die Polizei sucht einen Mann, der womöglich gleich auf zwei Personen in der Nacht zu Freitag grundlos eingeschlagen hat. Zum einen attackierte er einen 31-Jährigen an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Dieser junge Mann ging gerade in seine Wohnung, als der Unbekannte ebenfalls durch die Tür wollte, was der 31-Jährige verhinderte.

Daraufhin prügelte der Eindringling auf den 31-Jährigen ein. Nach mehreren Schlägen gegen den Kopf stieß er das Opfer gegen eine Baustellenabsicherung. Zeugen verhinderten Schlimmeres. Der Mann floh in Richtung Schifferstraße.

Zwei Stunden später wurde an der Rudolf-Wendt-Straße eine Frau vor der Wohnung geschlagen. Ein Mann rammte ihr offenbar grundlos die Faust ins Gesicht. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich dabei um denselben Angreifer aus der Breitscheidstraße gehandelt hat.

Beschrieben wird der Mann von den Zeugen der Breitscheidstraße mit 1,90 Meter groß, kräftiger, geradezu muskulöser Statur, tätowierten Armen und einer Glatze beziehungsweise stark gekürztem Schopf. Sein Alter wird auf 25 Jahre geschätzt.

Die Neuruppiner Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen. Zu erreichen ist sie telefonisch unter 03391 3540.