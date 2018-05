120 Jahre Strandleben auf Bildern

Matthias Henke

Neuglobsow (MOZ) Neuglobsow war vieles: Sommerfrische für gut betuchte Berliner ab 1900, Ort des Massentourismus zu Zeiten des FDGB-Heims in der DDR. Seit 2003 ist das Dorf staatlich anerkannter Erholungsort. Seit jeher mit ihm verbunden ist der Stechlin. Das Treiben an den Ufern des Sees ist nun Thema einer Fotoausstellung, die in der kleinen Kirche des Ortes eröffnet wurde.

„120 Jahre Strandleben am Stechlin“ heißt die Schau die seit Anfang Mai zu sehen ist. Das erste Mal, dass diese Bilder der Öffentlichkeit gezeigt werden, sei es ja nicht, sagt Fotograf Jürgen Graetz, aus dessen Fundus die gezeigten Fotos stammen. Gelegenheiten sie zu betrachten gab es bereits in der Vergangenheit, einmal etwa im Stechlinsee-Center. Doch immer wieder stelle er sie anders zusammengestellt, sein Archiv gebe schließlich einiges her, so Graetz. Der Anstoß zur neuen Schau sei von Wolfram Scheffler gekommen, der die Ausstellungen in der Adventskirche kuratiert.

Zu einem Teil trägt Jürgen Graetz nicht unwesentlich selbst zum Anwachsen seines Bildarchivs bei – der Fotograf dokumentiert auch stets das Geschehen im Dorf. Dennoch kann Graetz, Jahrgang 1943, dem Titel der Ausstellung „120 Jahre Strandleben“, selbstverständlich nicht alleine gerecht werden. So alt ist er noch nicht. Zudem lebte und arbeitete er einige Jahrzehnte in Berlin. Aber es gibt ja Familienalben. „Mein Großvater hat auch viel fotografiert, der ist nach dem Ersten Weltkrieg hergezogen“, erzählt Jürgen Graetz. Auch aus einem Album des Kunstmalers Georg Ludwig Meyn (1859 bis 1920), der einst ein Sommerhaus in Neuglobsow hatte, habe er sich bedienen können.

Befreundete Inhaber eines An- und Verkaufs seien eine weitere ergiebige Quelle. „Immer wenn die etwas über Neuglobsow reinbekommen, sagen sie mir Bescheid“, so Graetz.

Die älteste Aufnahme der Ausstellung in der Adventskirche stammt aus dem Jahr 1897 und zeigt eine Frau mit Kind an der Stelle, an der sich heute im Sommer Sonnenhungrige am Strand räkeln. Damals reichten die Bäume aber noch bis unmittelbar ans Ufer. Kontrast dazu: Menschenmassen dicht an dicht zeigt eine Aufnahme von 1970.

Zum Schmunzeln verleitet Graetz eine Postkarte aus dem Jahr 1904. „Der Grafiker muss nie in Neuglobsow gewesen sein“, sagt er beim Betrachten der Karte. „Das Fontanehaus hat mal eben ein Stockwerk mehr verpasst bekommen.“ Eine Frau Meier hatte sie in Auftrag geben lassen.

Weitere Motive sind Strandhütten im Jahr 1925, Eindrücke von der Weltmeisterschaft im Orientierungstauchen 1985 oder Impressionen vom Stechlinseefest 1995. Auf einem der Bilder ist auch Lola Landau zu sehen, jene Schriftstellerin, die seit 1920 mit dem Schriftsteller Armin T. Wegner verheiratetet war und mit ihm in Neuglobsow lebte, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten aufgrund ihrer jüdischen Herkunft aber ins Ausland fliehen musste. Chronologisch geordnet ist die Schau aber nicht.

Die gerahmten Fotos sind im Vorraum der Kirche zu sehen, aber auch in der Kirche an der Fensterfront zum Vorraum. Die Ausstellung ist den ganzen Sommer über zu sehen. Geöffnet ist sie im Rahmen der Aktion „Offene Kirche“ bis September täglich von 10 bis 18 Uhr.