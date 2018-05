Hausboot-Party mündet in Schlägerei

Christian Schönberg

Ort (MOZ) Mit Pfefferspray und körperlicher Gewalt haben Polizisten in eine Keilerei am Bootssteg an der Neuruppiner Seepromenade einschreiten müssen. Demnach waren in der Nacht zu Freitag vier junge Männer im Alter von 18, 22, 29 und 31 Jahren aufeinander losgegangen. Vorausgegangen war eine wilde Party auf einem Hausboot. Offenbar gerieten die beiden Älteren mit den zwei Jüngeren in Streit und gingen deshalb auf sie los. Die 18 und 22.Jahre alten Männer sind von der Polizei festgenommen worden. Der Ältere der beiden musste auf der Wache wegen seines Widerstands gefesselt werden. Mittlerweile sind beide wieder frei.