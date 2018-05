Bahn saniert Brücken in Güldendorf

Treplin

Gegenwind Und sie wachsen immer höher

Vor allem die Bewohner des Neubaugebietes „Naglers Berg“ am Trepliner Ortsrand stehen den Windradbauplänen skeptisch gegenüber. In der Beratung der Gemeindevertreter in dieser Woche wurden viele Bedenken laut. Die drei Anlagen, die in der Trepliner Gemarkung entstehen sollen, könnten bis zu 250 Meter hoch werden.