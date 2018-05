Im Rausch mit Selbstmord gedroht

MOZ

Neuruppin Die Polizei musste am Herrentag zu einer Wohnung nach Alt Ruppin ausrücken, weil dort eine Frau angedroht hatte, Selbstmord zu begehen. Ihr Freund wählte deshalb den Notruf. Die 44-Jährige und ihr 36-jähriger Lebensgefährte hatten im Laufe des Tages Alkohol und verschiedene Betäubungsmittel zu sich genommen. Die Frau hatte bei Eintreffen der Beamten 2,8 Promille Alkohol intus. Der Mann pustete 0,9 Promille. Als die Einsatzkräfte kamen, hatte die Frau ein Messer in der Hand, konnte jedoch dazu bewegt werden, es wegzulegen. Bei beiden Personen wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv sowohl auf Cannabis als auch auf Kokain und Amphetamine ausfiel. In der Wohnung konnten allerdings keine illegalen Drogen entdeckt werden. Die 44-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur psychischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden aufgenommen.