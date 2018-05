Goldhähnchen und Stare zählen

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Winzig klein mit einem gelben Irokesenhaarschnitt. So könnte man dem Laien vielleicht das Sommergoldhähnchen beschreiben. Das Vögelchen gehört zu den Kleinsten, die es in Europa gibt. Wer aufmerksam ist, kann es auch in Brandenburg entdecken. „Wir haben die Sommergoldhähnchen in diesem Jahr erstmals bei uns im Garten“, sagt Heike Ebert vom Beeskower Nabu.

Der Naturschutzbund ruft für dieses Wochenende erneut auf, sich im Rahmen der Aktion „Stunde der Gartenvögel“ an einer bundesweiten Vogelzählung zu beteiligen. Die Ergebnisse helfen, Klarheit über die Entwicklung der Vogelpopulationen zu erhalten. Eine Stunde sollte man sich Zeit dafür nehmen und notieren, wie viele und welche Vögel man in seinem Garten beobachtet.

Im Internet stellt der Nabu Zählhilfen bereit, zeigt Bilder der wichtigsten Gartenvögel. Außerdem kann man seine Ergebnisse online melden und dann sogar noch etwas gewinnen.

Im vergangenen Jahr wurden in 110 Gärten des Kreises knapp 4800 Vögel gezählt. Der Haussperling lag mit 764 erfassten Exemplaren klar vorn. Es folgten Star, Feldsperling, Kohlmeise und Amsel. 87 verschiedene Vogelarten wurden insgesamt gemeldet. Wie viele Stare in diesem Jahr gezählt werden, steht im besonderen Fokus. Nicht, weil der Vogel großen Appetit auf Kirschen hat und als Stimmwunder bekannt ist, sondern weil seine Zahl stark zurück geht. Der Nabu schätzt, dass es 5,2 Millionen Stare weniger gibt als noch vor zwölf Jahren. Um auf das Problem aufmerksam zu machen, ist der Star Vogel des Jahres.

Wer noch etwas mehr für die gefiederten Gartenbewohner tun will, kann noch immer Nisthilfen aufhängen. „Viele Vögel suchen noch. Die Trauerschnäper sind erst zurück gekommen, andere brauchen neue Nester für die Zweitbrut“, sagt Heike Ebert. Nistkästen aus dem Baumarkt reichen völlig. (gar)

Die Zählaktion „Stunde der Gartenvögel“ läuft bis zum 13. Mai, mehr Infos unter www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel