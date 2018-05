Bayerische Blaupause für den Bund

(MOZ) Sicherheit will jeder, und es gehört zu den elementarsten Aufgaben des Staates, für die Sicherheit der Bürger zu sorgen. In Zeiten von Terror und digitaler Kriminalität verändert sich der Blick auf die Sicherheitslage und darauf, wie die Polizei schneller und besser einschreiten kann. In Bayern gibt es unter dem sperrigen Namen Polizeiaufgabengesetz einen scharfen Entwurf, der am kommenden Dienstag im Landtag beschlossen werden soll. Es ist ein Gesetz mit Folgen für die ganze Republik.

Der Polizei wird darin eine Fülle neuer Befugnisse gestattet. Einzeln betrachtet, erscheinen die vielen neuen Regelungen nicht sonderlich problematisch, vielleicht auch sinnvoll. In der Gesamtheit wirken sie aber bedrohlich, die Warnung der Gegner vor der Einführung eines „Polizeistaats“ ist nachvollziehbar.

Einige Punkte: Die Polizei soll nicht nur bei einer „konkreten Gefahr“ tätig werden, sondern schon bei einer „drohenden Gefahr“. Das ist ein schwammiger Begriff; Gefahren drohen immer, auch wenn es keine konkreten Hinweise gibt. Beamte werden nicht nur an Brennpunkt-Plätzen, sondern generell mit Bodycams – Kameras am Körper – ausgestattet. Folge: Auch Unbeteiligte geraten ins Visier und in die Polizeicomputer. Und: Briefe sollen ohne Information der Empfänger geöffnet, Internet-Clouds durchforstet werden können.

Gerade im Internet brauchen die Behörden sicherlich mehr Zugriffsrechte. Heutzutage ereignet sich kaum eine geplante schwere Straftat, die nicht im Internet vorbereitet, recherchiert oder dokumentiert worden wäre. Insgesamt aber atmet das Polizeigesetz den Geist eines zunehmenden Überwachungsstaates. Das Gewicht geht deutlich weg von der persönlichen Freiheit hin zur Sicherheit. Die Polizei erhält Befugnisse, die bisher den Geheimdiensten vorbehalten waren. Die Bürger werden mehr erfasst als bisher, für sie ist es unklarer, was ermittelt wird und warum.

Das Gesetz entspricht der Programmatik der CSU, die sich im beginnenden bayerischen Landtagswahlkampf als Sicherheitspartei präsentieren möchte. Anders als beim indiskutablen Psychiatriegesetz und bei einer aus Umweltschutzgründen heftigst umstrittenen Liftanlage im Allgäu wird der neue Ministerpräsident Markus Söder diese neuen Polizeibefugnisse nicht kippen, auch wenn es – wie bereits geschehen – zu heftigen Protesten kommt.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat lange an dem Polizeigesetz gearbeitet. Eben jener Herrmann – jovial im Auftreten, hart in der Sache – sollte nach ursprünglichen Planungen als Innenminister ins Bundeskabinett eintreten. Personell kam es anders, nun sitzt Horst Seehofer mit Angela Merkel am Tisch.

Ganz klar ist aber, dass das bayerische Polizeigesetz eine Blaupause für den Bund ist, dass Seehofer ohne Wenn und Aber dahinter steht. Somit ist auch absehbar, welche Debatte auf die Republik zukommt.