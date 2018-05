Abkühlung im Spreewasser

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Am Dienstag beginnt in der Beeskower Flussbadeanstalt die neue Saison. Für einen Euro pro Tag können Kinder dann täglich von 11 bis 18 Uhr unter der Aufsicht eines Bademeisters schwimmen, springen und rutschen.

Die Begrenzungsleinen für die Schwimmbahnen fehlen noch. Sonst ist alles vorbereitet. Die 2002 wieder eröffnete Beeskower Badeanstalt ist zwar in die Jahre gekommen, aber fit für die Saison. Die Rutsche ist zugelassen und auf ihre Funiktionsfähigkeit hin überprüft. Florian Brunotte vom Verein Bumerang ist für die Badeanstalt und den danebenliegenden Campingplatz verantwortlich. Damit es in Beeskow unbeschwertes Badevergnügen gibt, hat er wieder zwei Bademeister an seiner Seite. In Beeskow gibt es somit eine der wenigen beaufsichtigen offiziellen Badestellen in der Region.

Bei normalem Betrieb der Anlage werden vier mal täglich für eine halbe Stunde die Pumpen angeworfen, die kühles Spreewasser auf die beiden über 40 Meter langen Wasserrutschen transportieren. Aus Kostengründen läuft die Anlage nicht durch. „Das kostet viel Energie und macht ja keinen Sinn, wenn niemand rutscht“, sagt Brunotte. Sieben Interessenten müssen sich melden, damit die Rutschen in Betrieb gehen. Ausnahmen wird es geben, wenn es extrem voll wird in der Flussbadeanstalt. „Wenn die Bademeister abschätzen, dass sie allein nicht mehr den Überblick über das Geschehen behalten können, dann muss der Rutschenbetrieb eingestellt werden“, sagt Brunotte. So war es auch schon in den vergangenen Jahren.

In der Flussbadeanstalt kann man aber nicht nur von den Startblöcken und Stegen ins Wasser springen. Es gibt eine Liegewiese, ein Imbissangebot, Eis und kühle alkoholfreie Getränke. Die persönlichen Wertsachen kann man in Schließfächern sicher verstauen, außerdem die Umkleiden und Sanitäranlagen mit Dusche nutzen. Vorbereitet ist man auch auf Badegäste mit körperlichen Einschränkungen. Ganz vorsichtig können beispielsweise Rollstuhlfahrer mit einem Spezialstuhl sacht ins Wasser gelassen werden.

Gern genutzt, so Brunotte, werde die Bademöglichkeit in der Spree nicht nur von den Beeskower Kindern, sondern auch von Schulklassen aus der Region und Gästen des Awo-Erlebnishofes. Denen stehen in unmittelbarer Nähe noch etliche andere Freizeitangebote offen. Die Minigolf­anlage vor dem Spreepark, für die es an der Tankstelle und in der Campingplatz-Rezeption die Schläger gibt, gehört dazu. Außerdem vermietet die Firma Albatros Outdoor Kanus.

Nach der Saison wird die Flussbadeanstalt zur Baustelle. Geplant ist eine neue Tragkonstruktion für die Steganlage mit einem Belag aus einen Holz-Kunststoff-Gemisch. Die Abstände der Bohlen werden so gewählt, dass eine gute Befahrbarkeit mit Rollstühlen gewährleistet ist. Das Geländer wird erneuert und erhält Öffnungen für Angler. Die geplante Sanierung wird knapp 300 000 Euro kosten. Verwirklicht werden kann sie aber nur, wenn es eine Förderung in Höhe von 75 Prozent gibt. Die notwendigen Anträge sind gestellt.

Die Flussbadeanstalt öffnet ab dem 15. Mai täglich von 11 bis 18 Uhr. Voraussetzung ist schönes Wetter. Der Tageseintritt kostet zwei Euro, Kinder zahlen einen Euro, für Gruppen gibt es Ermäßi-gungen.