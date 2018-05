Maria ist wieder zu Hause

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Die etwas älteren Neuzeller werden sich noch gut daran erinnern, dass in der Schiefen Kapelle am Beginn der Klosterallee einst ein Holzaltar gestanden hat. Doch 1965 wurde das historische Kunstwerk zur dringend notwendigen Restaurierung in eine Werkstatt bei Berlin gebracht. Seitdem war der Altar aus der Öffentlichkeit verschwunden. „Jetzt ist er zurück“, sagt Walter Ederer, Direktor für Marketing und Kultur in der Stiftung Stift Neuzelle, öffnet eine Tür im Kloster und zeigt den historischen Schatz.

Da steht er noch auf einem einfachen Holztisch, der Steinsdorfer Altar, der mehrere Epochen und Restaurierungszustände vereint und dessen Geschichte in der Dorfkirche in Steinsdorf beginnt, also unweit des Klosters. Nach Angaben von Diplom-Restauratorin Dorothee Schmidt-Breitung stammen mindestens sechs der insgesamt 16 Holzfiguren aus der Zeit um 1380. Damit sind die die ältesten der Handarbeit. Maria Magdalena beispielsweise und Maria mit Jesus gehören dazu. Wahrhaft alte Damen also, die Geschichte geschrieben haben und geradezu unglaubliche Geschichten erlebt haben. Der Altar ist ein Meisterwerk, er kann zusammengeklappt werden, ist gut für einen Transport geeignet. Sind die zwei Seitenflügel aber offen, offenbart der Altar seine Schönheit.

Als die Steinsdorfer Kirche 1749 neu gebaut wird, zieht der Altar offenbar mit um. „Doch 1869 erteilt der königliche Bauinspektor die Verfügung, den Altar wegen Unansehnlichkeit zu entfernen“, weiß Dorothee Schmidt-Breitung. Daraufhin wird er tatsächlich versteigert. Und für gerade einmal neun Silbergroschen ersteigert Pfarrer Florian Birnbach aus Neuzelle das Kunstwerk. Damit ist es fortan im Besitz der katholischen Kirche. Im Jahr 1873 wird der Altar dann in der Schiefen Kapelle aufgestellt. „Er kehrte sozusagen zurück zur katholischen Kirche, nachdem er zwischenzeitlich protestantisch war“, sagt Walter Ederer.

Als das Holz-Schmuckstück zu DDR-Zeiten nach dem Tod des beauftragten Restaurators, der seine Arbeiten nicht beenden konnte, 1975 in das Institut für Denkmalpflege nach Wünsdorf kommt, gerät es scheinbar in Vergessenheit. Zwar finden Sicherungs- und Restaurierungsarbeiten statt – aber der Altar bleibt unzugänglich für die Öffentlichkeit. Erst nach der Jahrtausendwende kommt zumindest die restaurierte Figur der Maria zurück nach Neuzelle und wird im Rahmen der ersten Kreuzgangausstellung präsentiert. Richtig Bewegung aber bringt erst die Stiftung Stift Neuzelle in die Angelegenheit. Die nimmt Geld in die Hand für Konservierungsarbeiten und holt den Altar Anfang 2018 in die Werkstatt von Dorothee Schmidt-Breitung. Die schwärmt: „Der Altar besitzt einen sehr beeindruckenden mittelalterlichen Originalbestand.“

Daraufhin werden alle Figuren und die Schreinarchitektur gereinigt, die Farbfassungen gefestigt und das Holz konsolidiert. „Das ist sozusagen unser Geschenk an die katholische Kirchengemeinde zum Jubiläum“, betont Walter Ederer, der betont, dass der Altar noch immer der katholischen Kirche gehört. Zurück in die Schiefe Kapelle aber kommt der historische Schatz nicht. Das wäre zu gefährlich.

Ansehen können sich Besucher das Schmuckstück ab 18. Mai. Da wird das Jubiläumsjahr zum 750. Geburtstag des Klosters offiziell eröffnet. Sechs große Ereignisse wird es an diesem Tag geben. Dazu gehört auch die erste Begehung der neu gestalteten Dauerausstellung „Wie eine Insel im Strom“.