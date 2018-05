Füllungen auf Zeit

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Fast das ganze Jahr über sind die Mitarbeiter des Bauhofes auch mit dem Flicken des Schlaglochteppichs im Stadtgebiet beschäftigt. 2017 standen dafür rund 50 Tonnen Kaltasphalt im Wert von 10 000 Euro zur Verfügung. Von langer Dauer sind diese Reparaturen aber meistens nicht.

Schlagloch für Schlagloch nehmen sich Paul Standfuß und Olaf Groß, Mitarbeiter im städtischen Bauhof, in der Güldendorfer Seestraße vor. Jedes Schlagloch wird gesäubert und von losen Teilen befreit. Dann wird der Kaltasphalt eingefüllt. Die schwarzen Körner schimmern im Sonnenlicht. „Im Winter muss das Material erwärmt werden, damit sich beim Einbau keine Hohlräume bilden. Das ist bei den aktuellen Temperaturen nicht nötig“, erklärt Bauhofleiter Roland Kalz. Seine Mitarbeiter stampfen die Füllung mit einer Rüttelplatte fest. Zum Abschluss wird Sand auf die Stelle gestreut. An das Schlagloch erinnert jetzt nur noch ein kleiner Huckel auf der Fahrbahn. Die ganze Prozedur dauert nur ein paar Minuten, Fahrzeuge können sofort wieder über die Stelle fahren. „Der Kaltasphalt wird durch den Verkehr regelrecht einmassiert, daher bauen wir ihn etwas überhöht ein“, sagt Roland Kalz.

„Schlaglöcher werden fast das ganze Jahr über beseitigt“, sagt Henrik Waskow, Abteilungsleiter für Straßenveraltung und -unterhaltung im städtischen Tiefbauamt. Zwei Mitarbeiter kontrollieren die rund 300 Kilometer Straße im Stadtgebiet regelmäßig. „Hauptverkehrsstraßen natürlich häufiger als Feldwege“, so Henrik Waskow. Die Straßenläufer stellen den Zustand der Straßen fest und informieren über den Umfang von Schäden und Schlaglöchern. „Wir bewerten das nach bestimmten Kriterien und entscheiden, ob wir die Schadensmeldung an den Bauhof rausgeben und einen Auftrag zur Reparatur auslösen“, sagt der Abteilungsleiter. Priorität haben Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen und öffentlichen Personennahverkehr.

In diesem Jahr waren die Bauhofmitarbeiter schon im Klingetal, in der Fürstenwalder Poststraße, der Buckower Straße, der Kopernikunstraße und der Ziolkowskiallee unterwegs. Nach der Seestraße in Güldendorf steht der Tankenweg Richtung Helenesee auf der Agenda, sagt Henrik Waskow. Die Karl-Marx-Straße, ein weiteres Sorgenkind in Sachen Schlaglöcher, müsse wegen der für die Sommerferien geplanten Großbaustelle zur Errichtung der Kombihaltestelle noch warten.

2017 wurden rund 50 Tonnen Kaltasphalt im Wert von circa 10 000 Euro verarbeitet. Eine ähnliche Größenordnung sei auch in diesem Jahr eingeplant. „Unser Lieferant sitzt in Diedersdorf bei Seelow“, berichtet Roland Kalz, „da können wir uns das Material lose hohlen.“ Um möglichst gute und haltbare Ergebnisse zu erzielen, hat sich der Bauhof seine Art des Einbaus 2013 vom Hersteller zertifizieren lassen. Dennoch sei die Reparatur mit Kaltasphalt keine dauerhafte Lösung. „Stellen die gleichmäßig befahren werden halten relativ lange, in Kurven-, Anfahr- oder Kreuzungsbereichen hingegen fällt die Füllung schnell wieder raus“, so der Fachmann.