Abriss-Aktion wie am Fließband

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Lange wurde darüber diskutiert, nun schreiten die Bauarbeiter zur Tat. Unmittelbar vor Himmelfahrt haben sie begonnen, 60 Balkone in der Siedlung an der Zehdenicker Straße in Fürstenberg abzureißen. Bevor neue und zeitgemäße Außen-Plattformen auf den Etagen für die Mieter des Kommunalen Wohnungswirtschaftsbetriebs (Kowobe) installiert werden, sollen außerdem die Fassaden der betreffenden Wohnblocks einen nagelneuen Anstrich erhalten.

Das bestätigt Dr. Ralf Lunkenheimer, Chef des Fürstenberger Eigentriebs Kowobe, auf Nachfrage der GZ. Danach habe die Balkon-Firma Phönix – Motto: „Wir sind Balkone“ – aus Thüringen am Dienstag mit dem ehrgeizigen Projekt begonnen. Bemerkenswert dabei: Binnen zwei Wochen wollen die Fachleute der Spezialfirma und Subunternehmen den Abriss erledigt haben.

Danach geht es erst einmal an die Gestaltung der Fassaden. Geplant ist, dass diesen Teil des Projektes die Firma von Mathias Krickow übernimmt, der Fürstenberger Malerei-Spezialist.

Wie Lunkenheimer erklärt, sollen danach die neuen Balkone montiert werden. Das Ganze werde sich sicherlich bis in den August hinziehen. Wobei insgesamt rund 500 000 Euro ausgegeben werden, so der Kowobe-Chef. Alles ohne Fördermittel, also frei finanziert.