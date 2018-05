Chinesische Zeichen gemalt

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Rund 7500 Kilometer trennen Golzow im Oderbruch und die chinesische Hauptstadt Peking. Und doch sind die „Kinder von Golzow“ in China ein Begriff. Mehrfach, zuletzt vor sieben Jahren, wurden die Filme der Langszeitdokumentation in China gezeigt. Die chinesische Kulturmanagerin Yingyan Cao, die einst in Frankfurt an der Viadrina ihren Master in Europawissenschaften abgelegt hat, bemüht sich seit längerem um eine Partnerschaft ihres Heimatlandes mit Golzow. Und auch umgekehrt ist das Interesse groß. Am Mittwoch war es Yingyan Cao und Liming Wang mit dem Verein Easy Culture gelungen, mit einem Kunstprojekt zur Golzower Grundschule zu kommen. Geplant war der Besuch des Malers Wenxu Ji, dessen Bilder auch während der Asien-Pazifik-Woche in Berlin und während des G20-Gipfels in Hanghou in China gezeigt wurden. Wegen einer Erkrankung des Malers übernahm eine andere Künstlern die Aufgabe, den Schülern der dritten bis sechsten Klassen einen Einblick in die chinesische Kultur zu geben. Zur Einstimmung sahen die Kinder den Film, mit dem sich Peking erfolgreich um die Olympiade 2022 beworben hatte. Dann erfuhren sie etwas zur Geschichte der chinesischen Schrift, die eine der ältesten der Welt ist. Im Anschluss durften die Kinder selbst nach Vorlagen chinesische Zeichen malen. Geplant ist eine Schulpartnerschaft.

Bürgermeister Frank Schütz freute sich über ein Wappenbild für Golzow aus der Hand des Hofmalers. Dies und die Arbeiten der Kinder sind zum Museumstag am Sonntag ab 11 Uhr (Benefizbrunch) bzw. ab 13 Uhr (Buchvorstellung) im Filmmuseum zu bewundern.