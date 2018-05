Debatte um Livestream aus Sitzungen

Martin Stralau

Erkner (MOZ) Die Stadtverordneten haben den Antrag der Links-Fraktion, zukünftig alle Stadtverordnetenversammlungen und Ausschusssitzungen per Livestream im Internet zu übertragen, am Dienstagabend nach kurzer und heftiger Diskussion vertagt. Das Thema soll nun in der Arbeitsgruppe Digitale Kommune bearbeitet werden.

Der Antrag sah vor, dass die Liveübertragungen mit angeschlossener Mediathek ab dem zweiten Halbjahr starten sollten. Die Verwaltung sollte die technischen Voraussetzungen dazu schaffen. „Unser Antrag ist nicht schwer zu verstehen“, sagte Linken-Fraktionsvorsitzende Elvira Strauß. „Es geht darum, dass sich die Bürger leichter informieren und einbringen können und mehr Möglichkeiten haben, sich für Politik und die Belange unserer Stadt zu interessieren“, betonte sie. Damit, so lautete eine Begründung aus der Beschlussvorlage, könne auch der sinkenden Wahlbeteiligung entgegengewirkt werden. Als Vorbilder für diese Übertragungen wurden Städte wie Bernau und Potsdam genannt. Bezüglich der Finanzierung bezog sich Elvira Strauß auf den kurz zuvor verabschiedeten Haushalt 2018. „Wir haben gerade 30 000 Euro für die Aus- und Umgestaltung des Bürgersaals beschlossen, da dürfte die Umsetzung des Livestreams mit drin sein.“

Wolfgang Trogisch (SPD) erinnerte Elvira Strauß daran, dass sie selbst gegen den Haushalt gestimmt habe. Und er widersprach ihrer Auffassung, dass bei den Bürgern ein großes Interesse an Kommunalpolitik vorhanden sei. „Wie groß es ist, sehen wir ja in manchen Ausschusssitzungen, wenn kaum ein Bürger da ist“, sagte Trogisch. „Dass die Leute nicht kommen, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie einen Beruf haben“, entgegnete ihm Elvira Strauß. Die Erkneranerin Birgit Thomas rief Trogisch aus dem Publikum entgegen: „Als Bürgerin platzt mir gleich der Kragen über so viel Selbstherrlichkeit.“ Der MOZ gegenüber erklärte sie im Nachhinein, was sie meinte. „Es stimmt nicht, dass sich die Bürger nicht dafür interessieren. Wenn ich Spätschicht habe, auf Montage bin oder kleine Kinder habe, um die ich mich kümmern muss, kann ich nicht zu den Sitzungen kommen. Das kann man nicht mit Desinteresse gleichsetzen.“

Auch Jan Landmann (SPD) sprach gegen den Livestream. „Ich mag zwar direkte Demokratie, aber wenn wir einen Livestream einrichten, leisten wir dem Vorschub, was wir alle nicht wollen, nämlich dass alles nur noch übers Internet läuft. Wenn der Livestream kommt, kriegen wir den Raum hier gar nicht mehr gefüllt“, befürchtete er. Bürgermeister Henryk Pilz erklärte, dass die Umsetzung der Vorlage für die Verwaltung in diesem Jahr nicht händelbar wäre. „Der Antrag kommt zur falschen Zeit, gehört noch mal in die Ausschüsse. Ich wünsche mir zu diesem Thema eine sachliche Debatte“, ging er auf die Diskussion ein. Katrin Rusch vom Bürgerservice der Stadt erklärte, dass 30- bis 35 000 Euro allein für die technische Livestream-Umsetzung gebraucht würden, Personalkosten kämen hinzu.