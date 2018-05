Pächter in Sorge um ihre Fahrzeuge

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Die Pläne der Stadt, die Garagen an der Berliner Straße, Fischerstraße (alte Post) und Mühlenfließaue abreißen zu wollen, treibt die Pächter um. Auch in den sozialen Netzwerken.

Die Verwaltung will mit dem „Garagenentwicklungskonzept“, wie MOZ berichtete, 93 Garagen beseitigen, um Platz für Eigenheim-Bauflächen zu schaffen. Zehn Antragsteller gibt es laut Bürgermeister Ralf Lehmann. Die Garagen-Besitzer sorgen sich um die Sicherheit ihrer Fahrzeuge und fürchten höhere Versicherungsbeiträge, wenn ihre Fahrzeuge auf der Straße stehen. „Wir wohnen in Grenznähe. Jeder weiß, was das bedeutet“, sagte ein Pächter am Dienstag in der Informationsveranstaltung. Die Stadt sei an Werktagen zugeparkt, schloss sich Ekkehard Matzdorf an. „Jetzt sind unsere Autos in der Garage. Schmeißen Sie uns raus, nehmen wir anderen den Platz weg. Das ist ein Schildbürgerstreich“, so seine Meinung. „Wo sollen die Postautos dann parken?, fragte eine andere Betroffene. Entweder ziehe das Postlogistik-Zentrum in den alten Norma-Markt, so Ralf Lehmann. Oder in den jetzigen Aldi-Markt. Denn es stehe in Rede, dass neben dem Restaurant „Olivo“ ein neuer Aldi-Markt entstehen soll.

Auf der MOZ-Facebook-Seite sorgt das Thema weiter für Diskussionen. Dort schreibt Martin Reichow: „Garagenabriss hin oder her. Wir werden alles tun, um den Abriss des Komplexes an der Berliner Straße zu verhindern.“ Steffi Ross, Stadtverordnete der Linken, meint: „Hier soll vielen ein Stück Lebensqualität genommen werden, um ein paar wenigen etwas mehr zu geben.“ Ähnlich sieht es der parteilose Stadtverordnete Peter Glaetzner und ergänzt: „Das nennt man dann auch noch Garagenentwicklungskonzept. Garagenentwicklungskonzept bedeutet Garagenabriss. Was bedeutet dann Kurstadtentwicklungskonzept?“