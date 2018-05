Handfester Eklat an der Gedenkstätte

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Ein Busfahrer und ein Anwohner sind am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz der KZ-Gedenkstätte handfest aneinandergeraten. Der Anwohner hatte sich nach Angaben der Polizei bei dem Fahrer darüber beschwert, dass er der Bus bei laufendem Motor auf dem Parkplatz an der Straße der Nationen stehen ließ. Den Busfahrer soll er zudem fremdenfeindlich beschimpft haben. In der Folge kam es laut Polizei zu Handgreiflichkeiten, bei denen der Anwohner leicht verletzt wurde.

Der Vorfall dürfte den vorläufigen und unrühmlichen Höhepunkt eines Konfliktes darstellen, der seit Monaten ungelöst ist und die Gemüter bewegt. Anwohner beschweren sich seit Längerem darüber, dass Busfahrer auf dem Gedenkstätten-Parkplatz die Motoren laufen lassen. Lärmbelästigungen und Gestank seien die Folge. Die Anwohner fordern deshalb die Verlegung des Busparkplatzes. Die Gedenkstättenleitung hat das Ansinnen bislang aber abgelehnt. ein Kompromiss ist nicht in Sicht. (til)