Zu Besuch bei Kaiser Barbarossa

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Die bei vielen Besuchern beliebte Veranstaltungsreihe „Die Welt im Offi“ entführt die Teilnehmer am Dienstag nach Thüringen, ins kleinste Mittelgebirge in Deutschland – in den geschichtsträchtigen Kyffhäuser.

Das Gebirge erstreckt sich über zirka 60 Quadratkilometer und bildet den zentralen Teil des gleichnamigen Naturparks südöstlich des Harzes. Einst Schauplatz der Entscheidungsschlacht des Bauernkrieges findet sich hier auch die Höhle zur Sage um den schlafenden Barbarossa. Noch immer pilgern Touristen zum Berg, um dort das Denkmal für den schlafenden Kaiser zu besichtigen.

„Viele Bilder und Geschichten aus dem Kyffhäuser-Gebirge und über die Perlen des Harzes erwarten die Gäste ab 18.30 Uhr im ,Offi’ mit Thüringer Bratwurst als kulinarische Untermalung“, kündigt Frank Fiedler von der Stiftung SPI an.

Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum „Offi“, Berliner Straße 75, in Bad Freienwalde, Tel. 03344 419630, E-Mail: offi@stiftung-spi.de, www.offi.de