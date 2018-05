Von der Brücke zwischen Boote gesprungen

Manja Wilde

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Unfälle, Stürze, Verletzte, betrunkene Boots- und Radfahrer, gefährliche Sprünge von der Triglawbrücke in Hessenwinkel – obwohl der Herrentag aus Sicht der Polizei „insgesamt ruhig verlief“, hatten die Beamten am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag einiges zu tun. Meist war Alkohol im Spiel.

So auch bei einem Unfall, der sich gegen 12.10 Uhr in der Nähe von Fürstenwalde ereignete. Ein 66-jähriger Toyota-Fahrer bog von einem Waldweg aus in die Braunsdorfer Chaussee ein. Dabei kollidierte er mit einem 26-jährigen Radfahrer. Der junge Mann hatte einen Alkoholwert von 2,37 Promille und verletzte sich beim Sturz am Bein.

Zwischen Altbuchhorst und Kagel fiel kurz nach 20 Uhr ein 57-jähriger Mann von seinem Fahrrad. Er musste ins Unfallkrankenhaus Marzahn gebracht werden. Eine Stunde später stürzte im Schwarzhorner Weg in Wendisch Rietz ein 16-Jähriger mit seinem Rad. Auch er kam ins Unfallkrankenhaus.

In Fürstenwalde fuhr den Beamten am Freitagmorgen ein 20-jähriger Radler mit 1,63 Promille in der August-Bebel-Straße in die Arme. In Erkner fiel den Polizisten am Donnerstag, gegen 22 Uhr, auf der L30 ein Radler auf, der ohne Licht fuhr. Die Kontrolle zeigte, dass der 29-jährige Berliner 1,71 Promille Alkohol im Blut hatte.

Auch die Wasserschutzpolizei hatte ein Auge auf ihre Mitbürger. In Hessenwinkel ließen sich mehrere Personen von der Triglawbrücke, die in der Nähe des Dämeritzsees über einen Altarm der Spree führt, fallen und landeten zwischen fahrenden Sportbooten. Die Springer mussten Verwarngeld zahlen und erhielten Platzverweise. Vor dem Badevergnügen hatten die Männer Alkohol getrunken – sie pusteten zwischen 0,5 und 0,7 Promille.

Auf dem Dämeritzsee hielt die Polizei zudem einen 24-Jährigen und einen 34-Jährigen an, die mit 0,81 beziehungsweise 0,96 Promille unterwegs waren. Für beide Männer war die Bootstour beendet, zudem kassierten sie Anzeigen. Ein 39-jähriger Berliner, der ebenfalls auf dem Dämeritzsee unterwegs war, zeigte sich weniger einsichtig. Er leistete Widerstand, weil er nicht hinnehmen wollte, dass Alkoholkonsum und Bootsbetrieb nicht zueinander passen, schildert die Polizei. Letztlich sei er dann aber doch nicht um eine Blutprobe herum gekommen.