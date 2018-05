Ungewöhnliche Klänge

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) Da bahnt sich eine Erfolgsgeschichte an. Das zeigt die siebente Auflage der vom Lichterfelder Hannes Sturm ins Leben gerufenen Reihe „Musik im Schiff“. Rund 80 Musikliebhaber erlebten ein nicht alltägliches Konzert auf nicht alltäglichen Instrumenten. Diesmal hatte der musikalisch ambitionierte Pädagoge im Ruhestand Sturm die polnischen Musiker Mateusz Nawrot und Adam Swistulski in die Finower Friedenskirche eingeladen. Zwei junge, aber schon international gefragte Virtuosen, die auf Marimbaphon, Vibraphon und Xylophon zu begeistern wussten. Er habe die Künstler vor vier Jahren als Straßenmusiker in Danzig erlebt, erzählt Sturm. „Adam war damals 12 Jahre alt“, so der Lichterfelder. In zwei Jahren wird der junge Pole sein Abitur ablegen und wohl Musik studieren. Mateusz Nawrot ist mit 29 Jahren deutlich älter und studiert bereits Percussion. Er spielt aber auch Klavier und Orgel. „Ich habe ihn sogar schon als Dirigenten gesehen“, so Sturm. Auf die Frage, ob sie bei Musik im Schiff spielen würden, hätten beide spontan zugesagt, verrät er. Ob nun Klassik, Weltmusik oder Jazz, die Arrangements zündeten vom ersten Ton an im Publikum. Besonders der weiche und volle Klang des Marimbaphons kam bei Stücken wie Johann Sebastian Bachs „Ave Maria“ voll zur Geltung und ließ niemanden unberührt. Temperamentvoller ging es da schon beim „Türkischen Marsch“ von Wolfgang Amadeus Mozart zu. Die beiden Musiker entfalteten dabei eine leicht anmutende Virtuosität, die bei vielen einfach nur ein anerkennendes Staunen hinterließ. So wie beim Eberswalder Matthias Wagner, der die Finower Kirchenkonzerte häufiger besucht. Ein Lob für die Reihe „Musik im Schiff“ fand ebenfalls Pfarrerin Anja Giese. Fast sei es, als habe die Musik auch die Atmosphäre im Gotteshaus verändert, so Giese. Diesmal hätte man sich lediglich noch ein paar mehr Gäste gewünscht, ergänzte sie. Hannes Sturm entgegnete, dass man sich dafür umso mehr über die freue, die gekommen waren. Er hat sich auf die Fahnen geschrieben, ein möglichst breites Spektrum musikalischer Richtungen und Stile zu Gehör zu bringen. „Es soll international und interessant sein“, so seine Absicht. Das nächste Konzert in Finow findet 26. Mai statt. Dann gastiert der Knabenchor aus Frankfurt/Oder im Eberswalder Stadtteil.(maw)