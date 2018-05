Strausbergs Super-Strauße

Detlef Klementz

Strausberg. (MOZ) Nach erfolgreicher Gestaltung ist der Kreisverkehr vor der von-Hardenberg-Kaserne am Mittwoch im kleinen Kreis offiziell übergeben worden. Bürgermeisterin Elke Stadeler und der Standortälteste Brigadegeneral Uwe Nerger und Kasernenkommandant Oberstleutnant Ralf-Martin Koch stellten sich dazu ebenso den Fotografen wie Norbert Trenczek. Dessen Ingenieurbüro hat die Planung und die Statik für das Projekt realisiert.

Die beiden gut zweieinhalb Meter großen Strauß-Plastiken begrüßen und verabschieden die Besucher der Stadt – je nach Blickrichtung. Während die Bürgermeisterin fand, die Wappentiere der Stadt würden „lässig gucken“, wollte sich der Standortälteste dazu nicht weiter äußern. Neben den beiden Riesenvögeln schmücken je zwei Strausberger Wappen sowie gelbe Schleifen der Bundeswehr den Kreisel. Die Schleifen gelten als Symbol für die Verbundenheit mit Soldaten in Auslands­einsätzen. Die Bepflanzung der Böschung ist übrigens noch nicht abgeschlossen. Da komme noch mehr Grün hin, berichtete Norbert Trenczek.

Der Kreisel war im Jahre 2013 gebaut worden. In dem Zusammenhang waren auch die Einfahrten zum heutigen Zentrum Informationsarbeit Bundeswehr (frühere AIK) und der heutigen von-Hardenberg-Kaserne umgestaltet worden. Die Baumaßnahme war von der Bundeswehr gewünscht und mit rund 650 000 Euro auch finanziert worden. An die vier Jahre war dann dort nichts passiert. Die Gestaltung des Kreisels zog sich hin, bis sich Bundeswehr und Stadt schließlich auf die beiden nun aufgestellten Strauß-Plastiken verständigen konnten. „Die Stadt dankt dem Landesbetrieb Straßenwesen, insbesondere Simone Schmidt-Peter, der sich als Bauherr der Neugestaltung des Kreisels annahm“, merkte die Bürgermeisterin an.