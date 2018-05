Borchardt und Marquardt mit Medaillenduo

Romy Gräfe

Brandenburg Acht Kanuten des Vereins Wassersport PCK und Trainerin Sandra Leyba haben die Schwedter Farben bei der Großen Brandenburger Regatta auf dem Beetzsee vertreten. Insgesamt errangen die Wassersport-PCK-Kanuten fünf Medaillen, eine silberne und vier bronzene.

Insgesamt gingen über 700 Sportler an den Start – sie wetteiferten über 200 m, 500 m, 1000 m und auf der Langstrecke in verschiedenen Bootsklassen miteinander. Auch internationale Konkurrenz aus Polen, Kroatien, Dänemark und der Schweiz war vertreten.

Für die jüngeren PCK-Sportler des Jahrgangs 2006 ging es darum, das erste Mal bei einem großen Wettkampf Erfahrungen zu sammeln und sich für die Ostdeutschen Meisterschaften Ende Juni zu empfehlen. Dies gelang allen sehr gut. Isabell Borchardt (Canadier) errang über 500 und 2000 m die Bronzemedaille. Benedikt Plessmann (ebenfalls Canadier) schlug sich mit einem vierten Rang über 500 m und als Fünfter über 2 km ebenfalls sehr achtbar. Kevin Engel (Kajak) kam mit seiner Aufregung noch nicht so gut zurecht, hat aber bei den nächsten Wettkämpfen noch Gelegenheit, daran zu arbeiten.

Für die Sportlerinnen und Sportler des Jahrgangs 2004, die für den „Brandenburger Adler“ starten, hieß es, ihre Nominierung für diese „Landesauswahl“ zu rechtfertigen und vor allem in den Mannschaftsbooten mit den neuen Mitstreitern erste Erfahrungen zu sammeln. Am erfolgreichsten war hierbei Tim Marquardt (Canadier), der sich über 500 m im Vierer die Silbermedaille und im Zweier Bronze erpaddelte. Zudem konnte er sich im Einer für den Endlauf qualifizieren. Aber auch Jannik Rußbült und Nele Pirscher überzeugten mit ihren Leistungen auf dem Beetzsee, auch wenn es noch nicht zu Medaillen reichte.

In der Jugend (Jahrgänge 2002/2003) gingen Maike Weidemann und Moritz Schlomsky für die Oderstädter an den Start. Moritz startete mit Mannschaftskameraden vom KC Potsdam und konnte im Vierer über 500 m die Bronzemedaille erkämpfen.

Auf der Langstrecke (5000 m) war das größte Starterfeld mit mehr als 70 Booten zu bewundern. Nach einem cleveren Start hatte Moritz Schlomsky leider das Pech, im Getümmel ein paar Schläge gegen das Boot zu bekommen, wodurch seine Spritzdecke abging – in der Folge war viel Wasser im Boot. Dennoch konnte er im vorderen Drittel mitpaddeln. Ohne dieses Missgeschick wäre eine Platzierung in den „Top 10“ drin gewesen.

Der Dank der Sportler am Ende der spannenden Wettbewerbe ging an Trainerin Sandra Leyba und Übungsleiterin Theresa Rülke sowie die Eltern Borchardt und Weidemann, die in Brandenburg für das leibliche Wohl gesorgt hatten.