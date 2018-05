Letzter Dienst

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Keine Frage: Es gibt angenehmere Dinge, als darüber nachzudenken, was nach dem Tod mit den eigenen Organen passieren soll. Sich dieser Frage stellen sollte man trotzdem. Zu groß klafft die Lücke zwischen den benötigten und den verfügbaren Organen. Alle acht Stunden stirbt ein Mensch auf der Warteliste, weil kein passendes Organ gefunden wird. Und die Zahl der gespendeten Organe sinkt seit Jahren.

Das hat natürlich auch mit den 2012 aufgedeckten Skandalen zu tun, als herauskam, wie in Kliniken bei der Organvergabe manipuliert wurde. Das allein kann aber nicht die Erklärung sein. Der Druck, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist bisher einfach nicht groß genug. Weil das so ist, hat nun der Ärztetag die eigene Haltung überdacht. Und fordert eine Gesetzesänderung. Jeder solle automatisch als Organspender gelten. Solange er nicht ausdrücklich widerspricht. Damit könnte man weiterhin eine Organentnahme verweigern. Nur wird man gezwungen, die Entscheidung darüber rasch zu treffen. Warum auch sollte bei uns nicht möglich sein, was in Nachbarländern wie Frankreich, Polen, Tschechien oder Österreich normal ist? Und dort dafür sorgt, dass mehr Menschen auf dem Sterbebett anderen einen letzten Dienst erweisen.