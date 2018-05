Stulle und Kekse statt frisch Gegrilltem

Stephan Achilles

Falkensee Die letzte Eiszeit endete vor rund 11.000 Jahren und bescherte den Falkenseern den 2,2 Kilometer langen und 250 Meter breiten Falkenhagener See. Als man 1934 Sand für den Bau von Eisenbahndämmen bei Albrechtshof brauchte, legte man neben der östlichen Seespitze eine Kiesgrube an. Sie wurde geflutet und heißt seitdem „Neuer See“.

Wenn das Wetter schön ist, suchen viele Menschen die beiden Seen auf. Sie kommen überwiegend aus Falkensee und Spandau. Man angelt oder sonnt sich, die Kinder spielen im Sand und mitunter geht man auch ins Wasser. Zwar stehen überall Schilder, dass Baden nicht gestattet ist. Aber ist es wirklich verboten oder entzieht sich die Stadt damit nur der Pflicht, Bademeister und Rettungsschwimmer zu stellen? Jedenfalls wird es geduldet, wenn man sich bei großer Hitze im etwas trüben Wasser der Seen abkühlt. Schließlich hat man schon Zirkuselefanten im Neuen See gesehen und die Hunde gehen auch gern rein.

Wegen seines Sandstrandes ist der Neue See besonders beliebt. Die meisten Besucher mögen ihr „Naherholungsgebiet Falkenhagener See“ und halten es sauber. Leider gibt aber einige, die Flaschen, Verpackungen, Essensreste und anderes ekliges Zeug einfach liegen lassen oder in die Büsche werfen. Auch in diesem Jahr haben die städtischen Mitarbeiter schon beachtliche Mengen an Dreck und Müll weggeräumt.

Damit sich das in Grenzen hält, sind nun an Wochenenden und bei entsprechendem Wetter Mitarbeiter einer Falkenseer Sicherheitsfirma von 12 bis 20 Uhr vor Ort. Die beiden freundlichen Herren mit kräftiger Statur verteilen Hinweiszettel und achten auf Ordnung und Sauberkeit. Grillen oder Lagerfeuer dulden sie gar nicht, denn es ist ein Waldgebiet.

„Außerdem haben wir gerade eine hohe Waldbrandwarnstufe“, erklärt einer der beiden Sicherheitsmänner. Laut Hinweiszettel drohen bei Nichtbefolgen Geldbußen von bis zu 20.000 Euro. Wo früher lustig gebrutzelt wurde, ist nun Keks oder Stulle angesagt. Solange die beiden Aufpasser da sind, funktioniert das sehr gut.

Nach 20 Uhr sieht es schon etwas anders aus. Dann gibt es nur noch gelegentliche Streifen der Sicherheitsfirma, die eine Ausnahmegenehmigung zum Befahren des Geländes hat. Auch die Falkenseer Polizei bestätigt die Durchführung regelmäßiger Kontrollen.

Zahlreiche Jugendliche zieht es an warmen Abenden zum Ufer des Neuen Sees. Leere Flaschen oder Scherben bezeugen am nächsten Morgen, was getrunken wurde. „Auseinandersetzungen zwischen Jugendgruppen sind keine Seltenheit“, sagen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Ortsansässige hätten vor rund zwei Wochen eine andere Gruppe, vermutlich Spandauer, vertrieben.

Am 5. Mai endete eine verbale, nächtliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen aus dem Falkenseer Umfeld und einer anderen Gruppe mit vermutlich türkischer Abstammung, wie einer der örtlichen Beteiligten angab, mit einer Backpfeife und dem Rückzug der Örtlichen. Ein Rucksack und ein Fahrrad sind dabei entwendet worden. Die Polizei wurde gegen 23:40 Uhr gerufen und nahm eine Anzeige wegen Diebstahls und einfacher Körperverletzung auf. Die andere Gruppe verschwand und konnte von der Polizei trotz Suche nicht mehr gestellt werden.

Derzeit ist es also so, dass es an beiden Seen tagsüber schön und sicher ist. Nachts muss man am Neuen See damit rechnen, mitunter alkoholisierten, überwiegend jungen Menschen zu begegnen.

Möchte man jedoch nur dem nächtlichen Froschkonzert oder den Nachtigallen zuhören, so kann man das am benachbarten Falkenhagener See ohnehin besser als am Neuen See. Aber Vorsicht, auch die Wildschweine suchen nachts gern das unbebaute, nordöstliche Ufer auf.