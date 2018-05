Erster Schritt ist der schwerste

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Der Schieber zum Gehege der Löwinnen geht nach oben. Der junge Löwe hätte nun die Gelegenheit, das Gehege der Weibchen in aller Ruhe zu erkunden. Die befinden sich nämlich im Inneren der Anlage, können nicht raus. Das weiß das Männchen aber nicht, denn er riecht sie natürlich trotzdem. Also passiert beim allerersten Versuch, Männchen und die beiden Weibchen einander näherzubringen, erst einmal nichts. Ein scheuer Blick, ein vorsichtiges Schnüffeln an der geöffneten Pforte, dann macht das Männchen kehrt. Das sollte auch den ganzen Tag noch so bleiben, berichtet Zoodirektor Bernd Hensch im Anschluss.

Der etwas mehr als ein Jahr alte Löwe wurde 2016 im Magdeburger Zoo geboren. Im Dezember des vergangenen Jahres war klar, dass er in den Eberswalder Zoo wechseln würde. Er stammt aus einem Wurf mit vier Jungtieren, die alle die auffällige helle Fellfärbung besitzen. Wirft man einen Blick auf den Magdeburger Vater Madiba und seine mächtige Mähne bekommt man eine Idee, wie sich der noch tapsige junge Löwenmann entwickeln könnte.

Mehrere Stunden bekommt er die Möglichkeit, das Löwinnen-Gehege zu erkunden, allerdings fehlt ihm an diesem Tag der Mut. Man werde es weiter versuchen, bis es klappt, versichert der Zoodirektor und sollte schon ein paar Tage später bestätigt werden. Mithilfe eines saftigen Stück Fleisch, ausgelegt im Damen-Gehege, traute sich der junge Löwe dann doch hinein. Ganz flach habe er sich gemacht, robbte mehr hinüber als zu gehen, berichtet Bernd Hensch. Nach kurzer Zeit huschte er aber wieder zurück in das eigene Lager.

Inzwischen aber sei das Tier viel mutiger. Täglich bekomme er Gelegenheit, sich bei den Weibchen umzusehen. „Wir machen das so lange, bis er ausreichend Persönlichkeit hat und geschlechtsreif ist“, erklärt Bernd Hensch. Gleiches gelte für die Löwinnen. Auch die müssen paarungsbereit sein. Und auch sie bekommen die Gelegenheit, das Gehege des noch halbstarken Löwens zu erkunden, seinen Geruch kennenzulernen.

Sind die Tiere paarungsbereit bestehe für die Löwen kaum mehr die Gefahr, dass sie sich bei ihrer ersten Begegnung aggressiv verhalten. Ende Sommer könnten die Tiere in die „heiße Phase“ kommen. Dann wolle man zunächst ein Weibchen mit dem Löwenmann zusammenbringen. Im nächsten Jahr, so Hensch, könnte man dann wenn alles passt schon Nachwuchs erwarten.

Dieser wird dann aber voraussichtlich nicht in Eberswalde bleiben, sondern an andere Zoos und Tierparks weitergegeben. Wohin, das wird über das sogenannte Zuchtbuch ermittelt. Darin sind alle deutschen und europäischen Einrichtungen festgehalten, die Löwen halten und züchten wollen. Bevor in Eberswalde gezüchtet wird, kommunizieren die Einrichtungen miteinander. Wenn niemand Nachwuchs aufnehmen würde, müsse man auch überdenken, ob eine Zucht sinnvoll ist. Die Raubkatzen brauchen Platz, um möglichst artgerecht gehalten zu werden. Diese Bedingungen sind nicht leicht zu erfüllen. Deshalb müsse man vorausschauend arbeiten.

Erfolg auch bei den Tigern. Da war ja jüngst ein kleiner Junge geboren worden. Wie der Zoodirektor berichtet, nimmt ihn die Tigerin nun immer öfter mit nach draußen. Besucher können also mit etwas Glück einen Blick auf den Sprössling werfen. Vorsicht: niedlich!