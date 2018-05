Sturmschäden nach Gewitterregen

MOZ

Bernau (Andrea Linne) Der Gewitterregen in der Nacht zu Freitag sorgte nicht nur für Abkühlung im Niederbarnim. Auch die Feuerwehren der Region mussten an einigen Stellen ausrücken.

Nach Auskunft der Leitstelle der Feuerwehr in Eberswalde fiel in der Brunhildstraße in Bernau ein dicker Ast auf eine Stromleitung. An der Verbindunsstraße zwischen Willmersdorf und Schönfeld krachte es gegen 21 Uhr. Auch in Börnicke und Rüdnitz waren nach Auskunft der Feuerwehr kleinere Zwischenfälle im nächtlichen Gewittersturm zu verzeichnen. Einzelne Bäume fielen um, einige mussten von den Straßen geräumt werden. In Bernau-Süd im Saturnring standen zahlreiche Straßen nach starkem Regen unter Wasser. Nach Auskunft von Anrainern bestehe das Problem in dem Wohngebiet regelmäßig. Ein Anwohner suchte in der Facebook-Gruppe Bernau deshalb nach einem Kanu. Insgesamt waren die Schäden aber gering. (li)