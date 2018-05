Von Schlagzeugern und Torhütern

Thomas Melzer

Eberswalde Mit Torhütern war Deutschland immer gut versorgt: Mayer, Croy, Kahn, Neuer. Bei den Jazzschlagzeugern ist die Lage neuerdings genauso komfortabel: Schäfer, Lillinger, Steidle, Andrzejewski, Kappenstein. Einige der besten von ihnen spielen in diesem Jahr in Eberswalde bei Jazz in E.

Donnerstagabend musizierten im Paul-Wunderlich-Haus Oliver Steidle & the Killing Popes. Über Oli Steidle kann ich berichten, dass ich nicht weiß ob ihm in seinem Spiel ein Fehler unterlaufen ist. Es wäre, glaube ich, keinem aufgefallen. Das unterscheidet Steidle zum Beispiel von Sven Ulreich, dem Torhüter von Bayern München. Der hat jüngst im Spiel gegen Real Madrid einen kapitalen Fehler gemacht. Danach war für halb Deutschland der Abend im Eimer. Im Jazz kann das nicht passieren. Da ist die Freiheit, Fehler machen zu dürfen, quasi folgenlos.

Im Tor saß gestern Abend also Oli „Kahn“ Steidle. Das Schlagzeug wurde früher gelegentlich als „Schießbude“ bezeichnet. In der Formation 1:2:2 spielten vor ihm im Mittelfeld Frank Möbus an der Gitarre und Phil Donkins am Bass, im Sturm Kit Downes und Dan Nicholls an den Tasten. Die Taktik, sofern es eine gab, war offensiv; die Defensive wurde meist vernachlässigt. Unnötige Querpässe waren selten, die Ballkontakte kurz, meist wurde gleich wieder abgegeben. Gelegentlich wirkte es so, als seien fünf Bälle im Spiel. Die Offensivaktionen wirkten häufig überfallartig, es gab jede Menge Hackentricks. Bela Réthy hätte ein paar Mal gesagt, „die spielen uns schwindelig“. Selbst der Torhüter/Schlagzeuger/Spielertrainer dribbelte oft im gegnerischen Strafraum umher. Gegner? Das ist im Jazz ein unsichtbarer Verteidigungsriegel, ein statischer Block, der umspielt werden muss und hinter dem die Musik sich fließend und frei aus sich heraus entfalten kann.

Den Killing Popes ist das etwa ab der 12. Minute ihres Spiels auf sehr lebendige Weise gelungen; die zahlreichen Freunde gehobener Spielkunst in der Südkurve hatten ihre helle Freude daran. Leider brachte es das Format der Sendung Late Night Jazz mit sich, dass nur eine Halbzeit gespielt wurde. Auffällig war im Übrigen das Fehlen jeglicher Tattoos an den sichtbaren Körperteilen der Spieler. Aber auch sonst war die Mannschaft irgendwie nicht von dieser Welt.

Sonnabend ist der letzte Spieltag bei Jazz in E., Anstoß 20 Uhr. Tickets sind an der Abendkasse noch erhältlich. Es spielen die deutsche Mannschaft ÄTNA und das Team 5K HD aus Österreich, beide übrigens mit Frauen in der Spitze.

Thomas Melzer schreibt auf www.mescal.de/jazz-in-e/blog.html täglich über Jazz in E.