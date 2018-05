17 500 Briefe verschickt

MOZ

Panketal (Andrea Linne) Die heiße Phase der Bürgermeisterwahl in Panketal beginnt. Denn nach dem Abschluss der Auszählungen für die Landratswahl im Barnim hat nun auch die Panketaler Wahlleiterin Claudia Naß Zeit, sich intensiv um das nächste anstehende Ereignis zu kümmern.

Nach dem frühen Tod des Bürgermeisters Rainer Fornall (SPD) am Jahresanfang müssen die Bewohner der Gemeinde ein neues Oberhaupt bestimmen. Wahltermin ist der 10. Juni.

Ein Kandidat muss mindestens die einfache Mehrheit von 15 Prozent der Wahlberechtigten hinter sich vereinen, um zu gewinnen. Reicht das Ergebnis nicht, gibt es am 24. Juni eine Stichwahl der zwei Kandidaten mit dem besten Ergebnis vom ersten Wahlsonntag. Der Wahlausschuss stellt das fest.

Insgesamt 17 500 Wahlbenachrichtigungskarten haben die Mitarbeiter im Rathaus verschickt. Diese sollten in diesen Tagen in den Briefkästen der Wahlberechtigten ankommen, ab sofort, so die 31-Jährige. In wie bisher 17 Wahllokalen dürfen die Einwohner in den Ortsteilen ihre Stimmen abgeben. „Da gibt es zu früher keine Veränderungen“, berichtet die Wahlleiterin.

Wer es aus verschiedenen Gründen mit der Briefwahl hält, der kann ab sofort zur Tat schreiten und die Unterlagen anfordern. Auch im Wahlbüro im Rathaus Panketal lassen sich die Briefwahlunterlagen beantragen. Auch online, so Claudia Naß, soll das möglich sein. Dazu wird es einen Button auf der Website der Gemeinde geben.

Zu den gewohnten Öffnungszeiten im Rathaus lassen sich die Briefwahlunterlagen bereits auch abgeben. Ausgezählt werden die freilich erst nach dem Schließen der Türen in den Wahllokalen am Wahlsonntag.

Wer sich noch melden möchte, um am Wahltag in den einzelnen Lokalen zu helfen, kann Kontakt zu Claudia Naß aufnehmen. Jederzeit würden unterstützende Hände benötigt. Dafür gibt es auch einen kleinen Obolus.