Grünheider haben Klassenerhalt sicher

Michel Nowak

Grünheide Wenn die Handballer des Grünheider SV am Sonnabend um 18 Uhr in der Löcknitzhalle den HV Grün-Weiß Werder zum letzten Saisonspiel empfangen, stehen sie nicht mehr unter Siegesdruck. Denn die Gastgeber sind vom 12. Platz der Oberliga Ostsee-Spree nicht mehr zu verdrängen – und der reicht nun doch sicher zum Klassenerhalt.

Aufatmen bei der Grünheider Handball-Gemeinde: Nach der herben 21:29-Niederlage am vorletzten Spieltag beim Tabellensechsten Ludwigsfelder HC schien der Abstieg aus der 4. Liga nahe, denn bei zwei Punkten Rückstand auf Rang 11 und den VfV Spandau hätten die Berliner in Greifswald verlieren und der GSV sein Heimspiel gegen den Drittliga-Absteiger aus Werder unbedingt gewinnen müssen.

Denn ob der Tabellenzwölfte auch in der nächsten Saison in der Oberliga spielen darf, war bisher unklar, weil dem HC Empor Rostock in der 3. Liga Nord Punktabzüge wegen des vermeintlich unberechtigten Einsatzes eines Spielers drohten. Die Ostseestädter, als Elfte im unteren Mittelfeld rangierend, wären ans Tabellenende gerutscht und in die Oberliga Ostsee-Spree abgestiegen. Damit hätte dort auch der Zwölfte, also möglicherweise der Grünheider SV, seinen Platz räumen müssen. Mittlerweile steht aber fest, dass der Rostocker Spieler einsatzberechtigt , der Geschäftsstelle des Landesverbandes beim Eintrag in den Spielerpass ein Fehler unterlaufen war.

Die Grünheider sind alsoso mit großer Wahrscheinlichkeit auch nächste Saison in der 4. Liga dabei. In Ludwigsfelde gab es die 15. Niederlage, für die vor allemder einheimische Torhüter Jan Vogt verantwortlich zeichnete, der den Werfern der Gäste reihenweise den Schneid abkaufte, sich dabei auch durch einen Kopftreffer nicht beirren ließ. Die Partie war praktisch schon beim 14:8 zur Pause entschieden, die Grünheider kamen auch in der zweiten Halbzeit nie auf mehr als diese sechs Tore heran.

Gegen den Tabellenfünften aus Werder will sich die Mannschaft nach den zuletzt wechselhaften Leistungen am Sonnabend mit einem starken Auftritt von den Zuschauern in der Löcknitzhalle verabschieden – und ganz nebenbei die kleine Chance auf Rang 11 wahren.

Für die Trainer wird das Saison-Halali ein Abschied: GSV-Coach Uwe Schwiderski beendet auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit, sein Werderaner Kollege Silvio Krause wechselt zu Drittligist Oranienburger HC. Hinter den Kulissen laufen überall bereits die Vorbereitungen auf die neue Saison, die Handball-Karten werden quasi neu gemischt.