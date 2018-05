Ein Trio kann noch Meister werden

Adrian Panzner

Fürstenwalde In der 2. Tischtennis-Kreisklasse Nord tobt vor dem letzten Spieltag tatsächlich noch ein Dreikampf an der Spitze. Beste Chancen auf den Titel hat Chemie Erkner V. Mit einem Auswärtssieg am Montag ab 19 Uhr bei Absteiger SG Hangelsberg II würden die Randberliner die Meisterschaft perfekt machen. Dahinter kommt es zur gleichen Zeit zum Verfolgerduell des punktgleichen Duos Grünheider SV und Gaselan Fürstenwalde III. Der Sieger dürfte nach Lage der Dinge den zweiten Aufstiegsplatz einnehmen.

Die Erkneraner hatten den zwischenzeitlich verloren gegangenen Spitzenplatz durch ein 10:5 in Grünheide zurückerobert. Die Punkte für den Sieger teilten sich Matthias Bergemann (4,5), André Trompa (3) und Stefan Fritzsche (2,5), für den GSV konnten Frank See-hawer (2,5), Jost Merkel (1,5) und Jörn Schneider (1) nur bis zum 4:4 dagegenhalten.

Am anderen Ende der Tabelle muss neben der zweiten Hangelsberger Mannschaft auch das sieglose Schlusslicht Vorwärts Bad Saarow III den Weg in die 3. Kreisklasse antreten. Die Abschiedsvorstellung steigt am Dienstag gegen den TTV Hartmannsdorf II.

Gaselan Fürstenwalde IV hatte sich den Klassenerhalt am 17. und vorletzten Spieltag durch einen 10:4-Auswärtssieg im direkten Duell in Hangelsberggesichert, wobei die Gastgebernur zu dritt antraten. KerstenBerlin (2), Tobias Ebel und Thomas Eichhorn (je 1) hielten sich mit ihren Einzelsiegen wacker, die vier kampflos abgegebenen Zähler waren aber eine zu große Hypothek. Die Punkte für die Gäste erspielten Bernd Ramspeger (2,5), Wilfried Flauaus (2) und Dieter Wasielewski (1,5).

In der 3. Kreisklasse kassierte der seit Wochen als Meister feststehende Grünheider SV II im letzten Spiel seine erste Saisonniederlage. 4:10 hieß es bei der SG Rauen V, die sich eindrucksvoll für die herbe 1:10-Schlappe aus dem Hinspiel revanchierte. Nach dem Gewinn beider Doppelpunkteten im Einzel nur noch Stefan Roth und Max Blumentritt jeweils mit 3:2 über Michael Schumacher und Thomas Illmer für die Gäste. Den Rauenern reicht damit am Montag beim KSV II in Fürstenwalde ein Unentschieden zu Vizemeistertitel und Aufstieg. (apa)