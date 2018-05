Gleich fünf Vereine stellen Spitzenspieler

Rainer Thümmel

Schwedt Bei Uckermark-Ranglistenturnieren im Tischtennis haben sich jeweils die beiden Besten in jeder Altersklasse für die Qualifikationsturniere zu den Bereichsranglisten Ostbrandenburgs am 2. bzw. 3. Juni qualifiziert. Die Dritten können auf einen Einsatz als Ersatzspieler hoffen. Da es sich bereits um Ranglistenturniere für das Spieljahr 2018/19 handelt, erfolgte die altersmäßige Einteilung nach den dann geltenden Stichtagen.

In der AK 10 ließ sich der favorisierte Maximilian Daetz vom ESV Prenzlau nicht in Verlegenheit bringen. Er gab keinen Satz ab und siegte vor Ben Thieme vom ESV Angermünde sowie Omar El Khatib und Arved Schifter (beide JSV Schwedt).

In der AK 13/14 ließ der JSV seine stärksten B-Schüler mitspielen, damit sie zusätzliche Wettkampferfahrungen gegen starke Gegner sammeln können. Am Ende setzte sich erwartungsgemäß Leo Langfellner (TTV Templin) vor Lukas Gottschalk (ESV Prenzlau) durch. Dann folgten schon die Oderstädter Mahmoud El Khatib und Arne Seelig, die beide eine sehr gute Leistung offerierten, auch wenn sie bei knappem Spielverlauf mitunter das Nachsehen hatten. Auch ihr Teamgefährte Rio Sternkiker (6.) kämpfte tapfer und zeigte durchaus ansprechende Ballwechsel.

Die Sternstunde für den JSV war in der AK 11/12 zu erleben. Bei dem größten und spielerisch recht ausgeglichenen Teilnehmerfeld zeigten Mahmoud El Khatib und Arne Seelig ihr ganzes Können und blieben in ihrer Vorrundengruppe ohne Spielverlust. In der Vierer-Endrunde waren spannende und knappe Sätze zu beobachten. El Khatib ließ sich von keinem Gegner überraschen und gewann das Turnier ohne Niederlage. Nachdem Elias Menzel (ESV Prenzlau), der zuvor Seelig mit 1:3 unterlag, gegen seinen Teamkameraden Maximilian Daetz knapp mit 3:2 gewann, war das schon ein kleiner Vorteil für Arne. Aber durch eine Niederlage im letzten Spiel gegen Maximilian hätte Platz 2 noch verloren gehen können. Entsprechend hart umkämpft war der Spielverlauf. Nachdem Seelig mit 2:0 führte, konnte Daetz zum 2:2 ausgleichen. Im Entscheidungssatz gab der Schwedter dann einen schnellen Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Die Schwedter Rio Sternkiker und Malin Wree zeigten ebenfalls gute Leistungen gegen die starke Konkurrenz, auch wenn sie in ihren Vorrundengruppen noch sieglos blieben. Besonders Rio steigerte sich gegenüber seinen letzten Wettkämpfen deutlich.

Bei den gleichaltrigen Mädchen hatten kurzfristig einige Teilnehmerinnen abgesagt, sodass die Schwedter Mädchen wieder einmal unter sich spielten. Diesmal setzte sich Nicole Masur im entscheidenden Match knapp gegen Sophie Barthel durch. Maria Kabs wurde Dritte.

In der Altersklasse 15-17 musste Paul Krause (ESV Angermünde) an der Qualifikation teilnehmen. Er war im Vorjahr bereits in der Landesbereichsrangliste etabliert, konnte aber verletzungsbedingt nicht teilnehmen. Erwartungsgemäß war im Teilnehmerfeld kein Kontrahent, der ihm gefährlich werden konnte. Ohne Satzverlust belegte er sicher den ersten Platz vor Janek Holtz (Templin). Auf den folgenden Plätzen war die Spielstärke recht ausgeglichen. Um den Bronzerang behauptete sich Max Wachholz (Templin) mit 3:1 Sätzen gegen Luca Dietrich (JSV). Fast hätte er diesen noch eingebüßt, weil er gegen Michel Qualmann (JSV Schwedt) eine Niederlage hinnehmen musste.

Aber Luca Dietrich hatte gegen seine Gemeinschaftskameraden zu viele Sätze verloren – Platz 4. Fünfter wurde Danny Hoffmann (Templin) vor den Schwedtern Michel Qualmann und Till Urban, der diesmal absolut nicht überzeugen konnte.

Bei den Herren setzte sich Christian Schneider (TTV Empor Schwedt) mit guter spielerischer Leistung und ohne Niederlage durch. Zweiter wurde David Kureck vor Tobias Borkow (beide ESV Prenzlau), Marco Schulz, Dennis Mertens (in mehreren Spielen verlor er knapp) und Ralf Schneider (alle Empor). (rth)