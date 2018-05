Emma Birke fährt allen davon

Ulrich Eulenberger

Berlin Bei herrlichem frühsommerlichen Wetter stellten sich bei der Frühregatta in Berlin-Grünau 13 Ruderer aus dem Frankfurter Ruder-Club von 1882 der Konkurrenz von 900 Athleten aus 64 Rudervereinen aus dem gesamten Bundesgebiet.

Traditionell begann die Regatta für die 12- bis 14-Jährigen mit der Langstrecke über 3000 Meter. Im leichten Einer der 14-jährigen Mädchen lies Emma Birke der Konkurrenz keine Chance und holte sich die Goldmedaille. Ihre ein Jahr jüngere Vereinskameradin Melina Kleinke erruderte sich bei ihrem ersten Start über die lange Strecke in derselben Bootsklasse einen 3. Platz. Ebenfalls Bronze erkämpften sich die zwölfjährigen Mädchen Greta Birke und Luca Steinhorst im Doppelzweier der Altersklasse 12/13. Dieser 3. Platz ist für die Mädels ein großer Erfolg, waren ihre Gegnerinnen doch alle ein Jahr älter als sie. Die Frankfurterinnen Maja Szurka und Flora Riemer belegten hier einen 4. Platz. Ebenfalls im Doppelzweier der 12- und 13-jährigen Jungs belegten Til Schacher und Malte Manegold Rang 7.

In den anschließenden Rennen ging es dann über die kürzere Distanz. Als erster startete Luis Grzonka bei den Junioren im Einer über 1500 Meter. In einem packenden Rennen mit sechs Booten musste er sich knapp um 0,8 Sekunden seinem Gegner aus Berlin geschlagen geben und belegte Platz 2.

Für eine faustdicke Überraschung sorgten im Zweier der 12- und 13-Jährigen Greta und Luca. Sie belegten in ihrem Lauf Platz 1 und erruderten im gesamten Teilnehmerfeld ihrer Altersklasse die zweitschnellste Zeit. Ebenfalls aufs Siegerpodest ruderte Emma Birke im leichten Einer, mit der schnellsten Zeit erkämpfte sie sich ihre zweite Goldmedaille.

Pech hatten Malte und Til, die durch einen Kampfrichterfehler nicht in ihrem Zweierrennen an den Start gerufen wurden. Am Sonntag klappte dann aber alles und sie konnten ihre Leistung nachweisen. Nach dem Zieldurchlauf konnten sich die Jungs über den 2. Platz freuen. Malte ging dann noch über die 1000 Meter im Einer an den Start und belegte hier den 5. Rang.

Große Aufregung herrschte bei den Jüngsten des FRC von 1882, war es doch ihr erster Wettkampfauftritt. Emma Baum startete zusammen mit Leoni Fine Gliesche im Doppelzweier über 300 Meter. Insgesamt gingen acht Boote bei den 11- und 12-jährigen Mädchen an den Start, Emma und Leoni belegten einen sehr guten 2. Platz.

Im Zweierrennen der ein Jahr älteren Mädchen erkämpften sich Maja Szurka und Melina Kleinke ebenfalls Silber knapp vor ihren Vereinskameradinnen Greta Birke und Luca Steinhorst, die auf Rang 3 einfuhren.

Das gute Ergebnis bei der Berliner Frühregatta komplettierte in einem vollen Sechser-Bootefeld der Doppelvierer der Mädchen 12/13 Jahre mit Flora, Melina, Luca, Maja gesteuert von Greta mit der Bronzemedaille.

Den Abschluss der Regatta bilden immer die Achterrennen. Der Renngemeinschaft-Achter des Landes Brandenburg mit dem Frankfurter Luis Grzonka belegte hinter den Achtern aus Pirna und Berlin den 3. Platz.