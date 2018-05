Guter Start in die Sommersaison

Björn Pintaske

Frankfurt Mit zwei Siegen und einer Niederlage starteten die ersten Mannschaften vom Tennisclub Frankfurt in die Sommersaison. Die Herren-50-Mannschaft reiste nach Berlin zum SG Charlottenburg Westend an, um mit einem Sieg gleich den richtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Das gelang mit einem 7:2 auch überraschend klar, obwohl die Matches alles andere als deutlich waren. Zwei Einzel und zwei Doppel wurden letztendlich erst im dritten Satz (Match-Tiebreak) zu Gunsten der Frankfurter entschieden.

Die neu formierte männliche U18 war zu Gast in der Bezirksoberliga beim TC Sängerstadt-Finsterwalde. Die erst zwölfjährigen Franz Priebe und Shawn-Luca Wenda machten mit ihren Mannschaftskollegen Marc Schöler und Andrej Costina keine Gastgeschenke und fertigten die überforderten Sängerstädter mit einem 6:0 ab.

Lediglich in der Verbandsliga hatte das Team der Herren 30 an einer Niederlage zu knabbern. Gegen den Tennisklub Blau-Gold Steglitz, Mitfavorit um den Aufstieg in die Verbandsoberliga, hatten die ersatzgeschwächten Frankfurter mit 3:6 das Nachsehen. Am Sonntag starten dann auch die Herren 40 (Verbandsliga) und die Herren 60 (Meisterklasse) auswärts in ihre Punktspielsaison.

Am Sonnabend lädt der Tennisclub Frankfurt zum Tag der offenen Tür ein. Zwischen 10 und 14 Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung kostenlos in die Sportart hinein zu schnuppern. Die Anlage befindet sich an der Markendorfer Straße hinter der Tankstelle. Mitzubringen sind profilarme Sportschuhe. (bpi)