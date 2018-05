BSG Stahl holt Kreismeistertitel

Veit Pschebezin

Eisenhüttenstadt Die weiblichen B-Jugend-Handballer der BSG Stahl haben sich nach dem Kreispokalsieg auch die Kreismeisterschaft gesichert.

Nachdem die Eisenhüttenstädter in der Vorwoche die Tabellenführung durch einen grandiosen 11:5-Heimsieg von der OSG Fredersdorf-Vogelsdorf zurückerobert hatten, galt es im letzten Saisonspiel diesen einen Punkt Vorsprung in der Tabelle zu verteidigen. Für das letzte Saisonspiel musste die BSG die weite Reise zum Tabellenvierten Jahn Bad Freienwalde antreten. Es musste wie in den Wochen zuvor wieder ohne Wechselspielerin gehen, dafür waren aber reichlich Betreuer und Fans zum Spiel mitgereist. Die Aufgabe war allen klar: Mindestens ein Punkt muss noch her!

Entsprechend konzentriert gingen die Gäste von Spielbeginn an zur Sache. Die ersten vier Tore erzielten die BSG-Spielerinnen, die in der Deckung erst einmal nichts zuließen. So konnte man sich schon nach 15 Minuten auf 8:1 absetzen. Zum Ende der ersten Halbzeit wurden die Gastgeberinnen etwas stärker und versuchten durch offensive Deckung die BSG-Mädels unter Druck zu setzen. Zur Pause hieß es 10:4 aus Sicht der Gäste.

Nach der Halbzeitpause ging es mit der offenen Deckung weiter, wobei diesmal die Eisenhüttenstädterinnen die großen Lücken nutzen konnten und den Vorsprung auf 14:6 ausbauten. Das jetzt sehr schnelle Spiel zollte auf beiden Seiten seinen Tribut, die Lücken wurden größer und beide Mannschaften kamen zu Toren. Die letzten zehn Spielminuten verliefen torreich mit vielen kleinen Verletzungsunterbrechungen. Stahl arbeitete weiter am Ausbau des Vorsprungs, erzielte mit der Schlusssirene erstmals den Zehn-Tore-Vorsprung und gewann letztlich mit 15.

Alle mitgereisten Angehörigen und Fans wussten, was dadurch geschafft war. Nachdem vor 14 Tagen der Pokalsieg gefeiert werden konnte, war jetzt auch die Meisterschaft gesichert, das Double perfekt. Die Anspannung löste sich und es konnte ausgelassen gefeiert werden. Die ohnehin starke Saisonleistung, mit nur acht Spielerinnen alle 18 Pflichtspiele zu absolvieren, wurde dadurch nochmals gekrönt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Mädels auch im nächsten Jahr diese tollen Leistungen in der A-Jugend zeigen können und noch die ein oder andere Verstärkung zum Team dazu stößt. (vps)

BSG Stahl: Amelie Jensch – Gina Schulz 6, Gina Geller 1, Maria Sattler 7, Antonia Jensch 1, Sarah-Sophie Schulz, Magdalena Sdorra 10/2