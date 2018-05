Friedländer greifen nächste Saison wieder in Verbandsliga an

Roland Hanke

Friedland (MOZ) Trotz einer 21:39-Niederlage im letzten Saisonspiel beim neuen Meister SC Trebbin haben die Handball-Männer des SSV Rot-Weiß Friedland den Klassenerhalt in der Verbandsliga Süd geschafft. „Das ist für uns eine große Erleichterung und ein versöhnlicher Abschluss der Saison“, sagt Ronny Kohle.

Der langjährige SSV-Akteur hatte vier Spieltage vor Ende das Chefcoach-Amt nach dem Rückzug seines Vorgängers Volker Musick übernommen und saß zuvor schon als Co-Trainer auf der Bank. Mit nur drei Siegen und zwei Unentschieden sowie 15 Niederlagen belegen die Friedländer am Ende Platz 10, der zum Verbleib in der Verbandsliga reicht.

„Unsere Spiele waren die gesamte Saison über mehr Krampf und Kampf. Und das zeigte sich auch zum Abschluss beim SC Trebbin“, erklärt der SSV-Trainer. In der ersten Halbzeit konnten die Rot-Weißen noch ganz gut mithalten – nach dem zweiten und letzten Gleichstand (2:2/7.) lagen sie kurz vor der Pause nur vier Tore zurück (9;13/28.). „Doch dann haben wir uns wieder einige Fehler geleistet. In der zweiten Halbzeit ging uns dann die Puste aus und die Niederlage wurde sehr deutlich“, sagt der SSV-Coach.

Das Wichtigste sei aber der Klassenerhalt. „Jetzt werden wir noch bis Ende Mai trainieren, dann gibt es eine Pause und Mitte/Ende Juli wollen wir mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen“, erklärt Ronny Kohle. „Und da wir wollen wieder in der Verbandsliga unseren nächsten Angriffsversuch unternehmen.“

Und bis dahin ist Kohle auch optimistisch, einen Co-Trainer gefunden zu haben. Und er hofft, dass auch die Mannschaft weitestgehend zusammenbleibt und will in dieser Beziehung noch Gespräche führen. Ihm mache die Arbeit als Trainer Spaß. „Ich kenne ja die Spieler alle, trotzdem ist es eine andere Situation, jetzt für alles verantwortlich zu sein und die Marschrichtung vorzugeben“, sagt der Coach. „Das Vertrauen ist jedenfalls da und auch eine vernünftige Zusammenarbeit. Dennoch müssen wir unsere Findungsphase weiter optimieren und so schnell wie möglich abschließen.“(RH)

Rot-Weiß Friedland: Christian Otto – Robert Kranz, Max Voß 4, Tobias Bannert 8, Maximilian Gordziel 2/1, Daniel Schwadke 4, Henri Salomon, Lukas Mocker 2, David Breske 1, Paul Alisch

Schiedsrichterinnen: Luise Ganske/Madlen Tornow – Siebenmeter: SCT 3/3, SSV 1/1 – Zeitstrafen: SCT 5, SSV 6 und zwei Disqualifikationen