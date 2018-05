Titel bei der Premiere mit vier Bestleistungen

Joachim Weihrich

Fürstenwalde Die Leichtathleten der SG Gaselan Fürstenwalde sind mit guten Ergebnissen in die neue Wettkampfsaison gestartet. Bereits eine Woche nach der Bahneröffnung in Frankfurt fanden die Landesmeisterschaften im Mehrkampf der U 16 in Halle (Saale) und die der U 14 in Königs Wusterhausen statt. Das Wetter spielte bei allen Veranstaltungen mit.

In Frankfurt übersprang Mia Merten (W 15) im Hochsprung 1,69 Meter und übertraf damit die Norm für die Deutschen Einzelmeisterschaften der U 16 Mitte August in Bochum-Wattenscheid um drei Zentimeter. Ihre Trainingskameradin Libby Buder (W 14) absolvierte in Halle (Saale) ihren ersten Siebenkampf überhaupt. Diese Brandenburger Mehrkampf-Meisterschaft derU 16 wurde integriert in den Offenen Mitteldeutschen Meisterschaften, wo es für die deutsche Zehnkampf- und Siebenkampf-Elite der Männer und Frauen auch um die Normerfüllung für eine Teilnahme an den Europameisterschaften in Berlin ging.

Libby Buder wurde mit 3798 Punkten überlegene Brandenburgische Siebenkampfmeisterin vor Filicitas Halkow vom SV Olympia Cottbus (3435) und Laura Sophie Duckhorn vom RSV Mellensee (3413). Alle drei übertrafen damit auch die Norm von 3400 Zählern für eine Teilnahme an den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften der U 16 Ende August in Wesel.

Libby Buder gewann in deroffenen Wertung auch den Mitteldeutschen Titel vor der Hallenserin Kajsa Zimmermann (3682). Mit 13,06 Sekunden über 100 Meter, 12,15 im 80-m-Hürdenlauf, 2:30,46 Minuten im abschließenden 800-m-Rennen und 5,63 m im Weitsprung gelangen der talentierten Fürstenwalderin innerhalb des Mehrkampfes gleich vier neue persönliche Bestleistungen.

In Königs Wusterhausen kämpfte Finley Alschweig (M 13)im Vierkampf (75 m, Weit, Ball, 800 m) um eine Medaille. Er kam auf 1886 Punkte und musste sich nur um sieben Zähler dem Potsdamer Sieger Jason Werner geschlagen geben.

Zur Freude von Trainer Joachim Weihrich warf seine ehemalige Athletin Claudine Vita in Neubrandenburg den Ein-Kilo-Diskus auf 65,08 m und setzte für ihre Mitbewerber zur EM in Berlin, wo nur drei deutsche Werferinnen startberechtigt sind, ein klares Zeichen. Die EM-Norm von 60,00 m übertraf Claudine Vita damit deutlich.(wei)