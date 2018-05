Optis auf dem Märkischen Meer

Alexander Winkler

Bad Saarow Johann Emmer vom Verein Seglerhaus am Werlsee in der Klasse Optimist A und Vincent Göbel von der Freien Vereinigung der Tourensegler Grünau bei den Optis B haben die erste Ranglistenregatta des Jahres auf dem Märkischen Meer gewonnen. Bester Teilnehmer der Anrainervereine war Richard Töpfer von der gastgebenden Segler-Gemeinschaft Scharmützelsee, der als Vierter der B-Class einen Podiumsplatz nur knapp verpasste. Rang 9 in dem Feld der 37 Boote war seine schlechteste Plazierung und damit das Streichresultat.

Nach der Steuermannsbesprechung unter dem Fahnenmast der SGS hatte Wettfahrtleiter Frank Nachtigall die 78 Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2002 bis 2009 mit einem „Gut Wind“–„Ahoi“ zu ihren Booten entlassen, um zu wassern und den Regattapunkt Höhe Schlosspark Saarow-Diensdorf zu erreichen, wo vom Startschiff aus die erste von sechs bzw. fünf Wettfahrten angeblasen wurde. Die Bedingungen waren ideal, der Wind blies teilweise sehr kräftig, was zu einigen Kenterungen führte. Spätestens am Kuchenbuffet war aber die Enttäuschung darüber verflogen. (alw)