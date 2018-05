Ein Vierteljahrhundert „neue“ Schützengilde

Karl Puhlmann

Angermünde Am 29. April 1993 ist in der Gaststätte Kaisergarten die „Schützengilde 1696 Angermünde“ wiedergegründet worden. Bewusst wurde die Neubelebung der alten Gilde gewählt, um die Tradition weiterzuführen. Jetzt wurde das Vierteljahrhundert-Jubiläum gefeiert.

Zur angeführten Tradition ist in den städtischen Unterlagen der 13. Juli 1696 als Gründungstag der Gilde vermerkt, nachdem ein Antrag des Angermünder Magistrats an den Kurfürsten Friedrich III. positiv beschieden wurde. Andere Aufzeichnungen (Lieselotte Enders: „Die Uckermark“) nennen das Jahr 1622 als Gründungsjahr eines Schützenbundes in Angermünde. Jede Siedlung und besonders jede Stadt hatte für den Eigenschutz durch wehrhafte Bürger zu sorgen. Das erforderliche Training dieser Bürger erfolgte unter anderem innerhalb solcher Vereinigungen. Bei der Neugründung 1993 wurde als erster Präsident Erich Hoffmann benannt. Zudem wurden als Stellvertreter und Sportwart Günter Sternberg, als Schatzmeister Dietrich Schröter in den Vorstand gewählt.

Die erste Mitgliederliste vermerkte acht weibliche und 44 männliche Personen. Zurzeit hat der Verein 73 Mitglieder, darunter lediglich drei Frauen.

Heute besitzt die Gilde moderne, gut eingerichtete Schieß- und Trainingsstätten: einen 100-Meter-Stand mit fünf elektronischen und vier Scheibenständen, einen 50-Meter-Stand mit acht Scheibenständen und einer elektronischen „laufenden Scheibe“, einen 25-Meter-Stand mit 18 Scheibenständen und vier elektronischen Drehscheiben, einen Trap- und Skeetstand sowie einen Zehn-Meter-Stand mit neun Schützenständen.

Seit der Neugründung 1993 gab es fünf Präsidenten: Erich Hoffmann/1993, Günter Sternberg/1993-1997, Bernd Lauber/ 1997-2003, Michael Büttner/ 2003-2015 und Siegfried Peronne/ seit 2015. Die Mitglieder und auch Gastschützen betätigen sich in unterschiedlichen Disziplinen und mit unterschiedlichen Waffen von Luftdruckwaffen bis zu großkalibrigen und historischen Waffen. Jährlich werden von der Gilde mehrere Wettkämpfe mit Gästen aus anderen Vereinen und Kreismeisterschaften veranstaltet. Die Angermünder besuchen ihrerseits Wettkämpfe bei anderen Verei-­nen, bis hin zu Landes- oder Deutschen Meisterschaften.

Jährlich finden Schützenfeste, Königs- und Familienschießen sowie andere Feiern statt. Vorstandsmitglieder sind derzeit Siegfried Peronne (Präsident), Norbert Groß (Vizepräsident), Wolfgang Lowinski (Schriftführer), Dietmar Markgraf (Sportleiter) und Gerd Kroll (Schatzmeister). (kpu)