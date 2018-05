4.007 Aktionen locken am 13. Mai in deutsche Museen

Manuela Bohm

Kleßen (MOZ) Das Spielzeugmuseum in Kleßen bringt nicht nur Kinderaugen zum Glänzen. Was dort ausgestellt ist, löst vor allem bei gestandenen Besuchern Emotionen aus und weckt Erinnerungen an die Kindheit. Es beherbergt eine vielfältige Sammlung historischer Spielzeuge der letzten 150 Jahre, wirbt die Initiative zum Internationalen Museumstag auf ihrer Internetseite (www.museumstag.de). Um 15.30 Uhr wird zum Aktionstag am 13. Mai eine Führung durch das Haus im Schulweg 1 geboten. Zum Schluss gibt es eine Vorführung der großen Eisenbahnanlage.

Wie das Spielzeugmuseum in Kleßen öffnen zahlreiche andere museale Einrichtungen am Sonntag. Viele begleiten den Aktionstag mit besonderen Angeboten oder locken bei freiem Eintritt die Besucher in die Austellungen. Insgesamt sind auf der Internetseite 1.676 teilnehmende Museen in 1.062 Orten in Deutschland vorgestellt. Sie präsentieren sich der Öffentlichkeit mit insgesamt 4.007 Aktionen. Im Umkreis von etwa 35 Kilometern um Rathenow sind 25 Aktionen in 17 Museen aufgeführt. Für jeden Geschmack dürfte etwas dabei sein. Allerdings ist Kleßen die einzig genannte Adresse westhavelländischer Teilnehmer!

Der Museumstag wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ausgerufen. 2018 findet die 41. Auflage statt. Man möchte auf die thematische Vielfalt der mehr als 6.500 Museen in Deutschland sowie der Museen weltweit aufmerksam machen. Mit ihrem breiten Spektrum, dem vielfältigen Angebot und innovativen Ideen leisten die Museen einen großen Beitrag zum kulturellen Leben, wirbt der Museumsrat.