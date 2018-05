Verhagelte Kulturbilanz

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) muss sich um mehrere Baustellen kümmern. Allen voran macht das Künstlerhaus Schloss Wieperdorf Sorgen. Dem traditionsreichen Ort der Literatur droht in diesem Sommer das Aus.

Bis vor einem Jahr galt das Kulturministerium als dasjenige Ressort, dem in dieser Legislaturperiode am meisten gelungen ist: Die Kunstsammlungen in Frankfurt und Cottbus wurden zum Landesmuseum zusammengefasst, das Pücklererbe in einer Stiftung dauerhaft abgesichert und die Kultureinrichtungen der kreisfreien Städte erhalten einen höheren Landesanteil an der Finanzierung ihrer Orchester und Theater. Hinzu kam die Aufwertung der kleineren Bühnen in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) und Schwedt (Uckermark), die Verdopplung der Ausgaben für Musikschulen, eine Chorleiterpauschale und mehr Geld zur Rettung gefährdeter Denkmale.

Mit Blick auf das Fontanejahr 2019 hätte Kulturministerin Münch sich eigentlich zufrieden zurücklehnen und ihrer Vorgängerin Sabine Kunst (SPD) danken können, die viele der Projekte vor ihrem Wechsel zur Humboldt-Universität noch eingefädelt hatte. Aber inzwischen ziehen Schatten auf und beeinträchtigen den Glanz der Erfolge.

Im vergangenen Jahr schlug die Nachricht, dass die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sich aus der Brandenburgischen Schlössergesellschaft zurückziehen will, wie eine Bombe ein. Die Gesellschaft war ursprünglich zu gleichen Teilen vom Land und der Stiftung getragen worden. Ziel war es, Schlösser und Herrenhäuser vor dem Verfall zu retten und im Idealfall auch Nutzer zu finden. Das Land stellte vor zehn Jahren seine Finanzierung ein. Nun folgt die Denkmalstiftung und zehn Schlösser, zum Teil unsaniert, könnten mit einem Schlag ans Land zurückfallen. Die bisherigen Gespräche brachten keine Lösungen. Bis Ende des Jahres soll für jedes Haus ein Konzept erarbeitet werden. Dahinter lauert die versteckte Drohung, dass die Schlösser verkauft werden könnten.

Ein besonderes Schloss ist Wiepersdorf (Teltow-Fläming). Der einstige Musenhof von Achim und Bettina von Arnim war zu DDR-Zeiten ein Ort, an dem Stipendiaten Kunst schaffen konnten. Berühmte Namen wie Anna Seghers und Sarah Kirsch sind mit dem Haus verbunden.

Nach der Wende sollte das Künstlerhaus weitergeführt werden. Die Länder Thüringen und Saarland beteiligten sich beispielsweise mit Stipendien. 2005 stiftete das Land Brandenburg 7,5 Millionen Euro. Von den Zinserträgen sollte das Schloss betrieben werden. Die Zinsentwicklung der letzten Jahre hat dies ad absurdum getrieben. Im Sommer könnte Schloss Wiepersdorf seine Pforten schließen. Eine Lösung ist nicht in Sicht, heißt es im Landtag.

Völlig unerwartet tauchte vor einigen Wochen ein neues Problem auf: Das Staatstheater Cottbus. Das Haus schien seit Jahren auf einer künstlerischen Erfolgswelle zu schwimmen. Unter der Oberfläche muss wohl aber schon lange ein Konflikt um den menschlichen Umgang geschwelt haben, den Generalmusikdirektor Evan Alexis Christ mit dem Ensemble pflegte. Inzwischen ist Intendant Martin Schüler zurückgetreten. Münch als Vorsitzende der Kulturstiftung, zu der das Theater gehört, muss jetzt die verfahrene Situation moderieren und einen personellen Neuanfang ermöglichen.

Und noch eine Personalie ist zu klären. Der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Hartmut Dorgerloh, verlässt seinen Posten. Er will Intendant des Humboldt-Forum in Berlin werden und damit das ehrgeizigste Kulturvorhaben des Landes steuern. Münch, die auch dieser Stiftung vorsitzt, muss die Ausschreibung in die Wege leiten und einen geeigneten Nachfolger finden, der die Millioneninvestitionen der nächsten Jahre koordiniert und der zugleich angesichts der drohenden Konkurrenz durch das Humboldt-Forum wieder mehr Besucher für die preußischen Schlösser gewinnt.