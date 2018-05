„Dienstfahrrad“ für den Weg zur Arbeit

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) E-Bikes sind unübersehbar im Kommen. Sie zu leasen (analog eines Autos etwa), ist ein Trend, der die Uckermark erreicht hat. Unternehmer fördern beziehungsweise unterstützen den Mietkauf von Elektro-Fahrrädern. Auch der Gesundheit wegen.

Unternehmer Marco Nitsche hat seinen 30 Mitarbeitern ein Angebot gemacht: „Wer mit dem Rad zur Arbeit kommen will oder sich in der Freizeit mit Radfahren fit halten möchte, kann sich für das Bike-Leasing entscheiden. Ich gebe einen Teil der Leasingrate für ein E-Bike dazu. Da haben beide Seiten etwas davon. Unsere Mitarbeiter müssen fit sein, damit sie Tag für Tag treppauf, treppab bei den Kunden unterwegs sein können. Die Mitarbeiter tun etwas für sich und ihre Gesundheit.“

Servicemonteur Jan Bovermin (52) ist begeisterter Radfahrer. Und er ist Mitarbeiter bei Elektroanlagen M. Nitsche in Berkholz-Meyenburg. Bovermin bestätigt: „Ja, jeder Mitarbeiter darf sich ein E-Bike leasen. Das ist eine sehr gute Idee. Es gibt bei uns großes Interesse an der Aktion.“ Im Schwedter Fahrradhaus in der Präsidentenstraße hat er sich dieser Tage ein Elektro-Fahrrad angeschaut und hatte neugierige Zaungäste. „Ich fahre in der Freizeit gern Rad, am liebsten den Deichdamm hoch und runter. Hin geht es mit Rückenwind, zurück schwerer gegen den Wind. Mit dem E-Bike ist das dann kein Problem mehr.“

Inzwischen gibt es noch mehr Unternehmen, wie die Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft, die Uckermärkische Rettungsgesellschaft und die Uckermärkische Verkehrsgellschaft, die ihren Angestellten den Bonus gewähren, Fahrräder zu leasen. Immer muss der Arbeitgeber allerdings zuerst einen Rahmenvertrag mit dem Anbieter unterzeichnen. Das Unternehmen aus Berkholz-Meyenburg und die anderen genannten haben ihn mit dem Schwedter Fahrradhaus geschlossen.

Mit dem Steuererlass der Länder aus dem Jahr 2012 werden „Dienstfahrräder“ analog zu Dienstwagen nach der 1-Prozent-Regel versteuert. Egal, ob Rennrad oder E-Bike. Die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarte Lohnumwandlung ermöglicht eine steuersparende Finanzierung. Gibt der Arbeitgeber einen Zuschuss, wird es noch günstiger.

Als Dienstfahrrad kommt grundsätzlich jedes Fahrradmodell in Frage. Gibt es eine Preisgrenze für das Wunsch-Fahrrad? Dorit Dalum, Filialleiterin des Schwedter Fahrradhauses erklärt: „Von 649 Euro bis 15 000 Euro ist bei uns alles möglich. Der derzeitige Wunschtrend geht aber eindeutig in Richtung E-Bike.“

Im Leasingvertrag ist eine Diebstahlversicherung enthalten. Nach Abschluss des Leasingvertrages könnte der Angestellte das Rad kaufen – wie bei Leasingangeboten üblich für einen Bruchteil des Preises – oder sich ein neues aussuchen. Dorit Dalum spricht von einem Sparvorteil von bis zu 32 Prozent.

Arbeitgeber tun mit dem Wunschrad-Leasing etwas für die Gesundheit ihrer Arbeitnehmer und deren Zufriedenheit. Sie können Steuern sparen durch den Betriebsausgabenabzug oder Lohnnebenkosten mit der Gehaltsumwandlung. Am Ende verbessert sich sogar die CO2-Bilanz der Firma.

Schätzungsweise ein Drittel der Haushalte in den deutschen Ballungszentren verzichten komplett auf ein Auto. Auf dem „platten Land“ ist das nicht ganz so einfach. Aber vor zehn, zwölf Jahren besaß bundesweit nur etwa ein Fünftel aller Haushalte ausschließlich Fahrräder als Fortbewegungsmittel. Das Bundesumweltministerium hat zudem ermittelt, dass ungefähr zwei Drittel aller Arbeitnehmer bereit wären, künftig mit dem Rad zur Arbeit zu fahren.