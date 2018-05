Barnim mit leichtem Zuwachs

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Brandenburg läuft Gefahr, den Titel als alleenreichstes Bundesland zu verlieren. Dies ist das Ergebnis einer Masterarbeit an der HNE. Innerhalb von 20 Jahren haben sich die Bestände mehr als halbiert, resümiert Professor Jürgen Peters. Der Barnim indes verzeichnet leichte Zuwächse.

Brandenburg – Inbegriff für Alleen. Doch wie sieht es tatsächlich abseits der märkischen Fahrbahnen aus? Fordert der Straßenausbau Tribut? Wie vital sind die alten Alleen noch? Mit diesen Fragen beschäftigten sich kürzlich zwei Studenten der Hochschule HNE. Annemarie Wilitzki hat im Rahmen einer Masterarbeit den Bestand in Brandenburg erfasst, Marietta Wolff hat konkret für den Barnim im Rahmen einer Werkvertragsarbeit, Auftraggeber war der Landkreis, die Bestände kartiert und untersucht. Diese Arbeiten, so schätzt Professor Jürgen Peters (Landschaftsplanung/Regionalentwicklung) ein, liefern zum Teil erstmalig verlässliche Zahlen, für die Ableitung wurden Geodaten genutzt, machen Entwicklungen deutlich. Und die seien durchaus alarmierend.

Im Vergleich zur Mitte der 1990er-Jahre habe sich der Alleen-Bestand in der Mark mehr als halbiert. Waren es damals noch um die 11 000 bis 12 000 Kilometer, diese Zahlen beruhen auf Hochrechnungen, die Peters seinerzeit selbst in seiner Promotion ermittelt hat, so sind es heute nur noch 4031 Kilometer. In die Wertung eingegangen sind ausschließlich Alleen mit einer Mindestlänge von 200 Metern, Alleen in freier Landschaft (ohne Wald, ohne Siedlungsflächen) sowie Alleen mit einem relativ homogenen Baumbestand, nennt Peters Kriterien der Erfassung. Innerorts habe Wilitzki 110 Kilometer Alleen ermittelt. Für aufschlussreich hält der Dozent die Zahlen zu Baumreihen, also zu „halben“ Alleen. Dort wurden 6732 Kilometer außerorts und 332 Kilometer innerorts regis-triert. Dies lege die Vermutung nahe, dass sich ein Großteil des einstigen Alleen-Bestandes eben auf Baumreihen reduziert hat. Als mögliche Ursachen für die Verluste nennt Peters den Straßenausbau, die Verkehrssicherungspflicht der „Straßenbaulastträger“ sowie „schleichende, natürliche Verluste“. Der Hochschulprofessor verweist etwa auf ein Regelwerk, zwei Richtlinie (mit den Buchstaben ESAB und RPS abgekürzt), wonach jetzt ein Mindestabstand zwischen Fahrbahnrand und Baum von 4,50 beziehungsweise sogar von 7,50 Metern einzuhalten ist. Aufgrund dieser Vorgaben gebe es deutlich weniger Neuanpflanzungen. Eine Entwicklung, die zumindest Anlass zur Sorge gibt. Nicht nur, da Brandenburg eben Gefahr läuft, den Titel des alleenreichsten Landes zu verlieren, nach Schätzungen von Peters liege inzwischen Mecklenburg-Vorpommern mit der Mark „Kopf an Kopf“. Etwas erfreulicherweise sei die Entwicklung im Landkreis Barnim. Zumindest nummerisch.

Der Barnim hat laut den Ergebnissen von Wolff im Vergleich zu 2009 genau sieben Kilometer gewonnen. Außerorts wurden 185 Kilometer Alleen (ohne Biosphärenreservat) festgestellt. Dieser „leichte Aufwuchs gegen den Landestrend“ sei, so die erste vorsichtige Einschätzung, dem Landesbetrieb Straßenwesen zu danken. Denn: In den vergangenen Jahren sei vor allem etwas an den Bundes- und Landesstraßen getan worden. „Die Kommunen und der Landkreis hingegen könnten deutlich mehr machen“, so Peters. Trotz des Zugewinns, auch im Barnim sei längst nicht alles im grünen Bereich. Sorgen bereitet der Zustand der Alleen. 46 Prozent, also fast die Hälfte, der Allee-Bäume sei älter als 60 Jahre. „Das heißt, in den nächsten Jahren ist mit einem natürlich Abgang zu rechnen.“ Ein landesweites Problem. 51 Prozent der Alleen seien unvollständig, und die Vitalitätsrate liege bei gerade mal 34 Prozent.

In puncto Arten dominieren heute Linde und Spitzahorn, bei Neuanpflanzungen werde ganz überwiegend auf die Linde gesetzt. Aus Sicht der Wissenschaftler nicht ganz unproblematisch. Die Eiche indes werde, vor allem wegen des möglichen Befalls durch den Eichenprozessionsspinner, so gut wie gar nicht mehr nachgepflanzt. 13 Prozent der Alleen zwischen Ahrensfelde und Lunow werden durch Obstbäume gebildet, Pflaume, Apfel und Kirsche dominieren dort. In ihrer Arbeit habe Wolff zudem konkret Standorte mit Nachpflanzpotenzial benannt. Insofern sei die Studie auch eine sehr gute Grundlage für die Untere Naturschutzbehörde.