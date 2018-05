Zauberlehrling und schlauer Schuster

Klaus Kleinmann

Panketal Einen letzten Höhepunkt erlebten die diesjährigen Panketaler Kulturtage am Himmelfahrtsabend im Gemeindehaus der evangelischen Kirche. Nach Kinderkonzerten und Kunstausstellung durfte eine Märchenerzählerin die Zuhörer in eine zauberhafte Welt mit modernem Touch entführen.

Mary, Johns Frau, ist eine Hexe. Das wissen alle, nur John weiß es nicht, bekommt es aber schließlich doch durch beharrliches Fragen heraus. Der nächste Hexenausflug soll in den Weinkeller des Bischofs gehen. Da will er auch hin, denn er liebt Wein über alles, aber auf seiner schottischen Insel gibt es keinen.

Er belauscht Mary und ihre Mit-Hexen beim Flugzauber. Schwups, wird er auch zu Rauch und landet im bischöflichen Keller, wo er sich so sinnlos volllaufen lässt, dass er am nächsten Morgen in nicht flugfähigem Zustand von bischöflichem Personal zwischen den Weinfässern aufgefunden wird.

Der Bischof freut sich sehr, endlich mal wieder einen Hexer auf dem Scheiterhaufen lodern zu sehen. Schon brennt das Feuer lichterloh, als Mary in Gestalt eines Raben erscheint, John ebenfalls verwandelt und mit ihm entfleucht.

So etwa geht das erste Märchen, das Katja Popow mit ihrer schönen Altstimme in angenehmem Plauderton erzählte, nur dass die Geschichte bei ihr eine halbe Stunde dauerte. Aber die Zeit verwehte wie der Wind. Keines der im Saal anwesenden Kinder war unter vierzig, manche erheblich darüber, doch alle lauschten wie gebannt und amüsierten sich prächtig, denn Katja Popow wechselte zwischen sehr anschaulicher Beschreibung, packenden Handlungsabläufen und ironischen Einsprengseln, sodass teils gespannte Stille herrschte, teils fröhliches Glucksen ertönt.

Männer, so ließ sie beispielsweise ihre Hexe Mary sagen, seien fürs Zaubern und fürs Fliegen nicht zu gebrauchen, sie würden doch nur Unheil anrichten und alles kaputt machen. Das freute natürlich die mehrheitlich weibliche Zuhörerschaft, umso mehr, als Johns alkoholischer Exzess die Aussage dann nachdrücklich bestätigte.

Das zweite Märchen des Abends handelte von einem schlauen arabischen Schuster, der sogar dem Schah eine Nase drehte. Es war ebenfalls sehr unterhaltsam.

Das Märchenerzählen hat in Katja Popows Familie eine lange Tradition, denn schon die Großmutter verdiente gleich nach dem Krieg mit Märchen ihr tägliches Brot.

Katja Popows Mutter übernahm dann den Job, bis er schließlich auf Katja Popow selber überging. Zwar besitzt sie über 800 Märchenbücher aus aller Herren Länder und bittet höflich, von weiteren Buchgeschenken aus diesem Marktsegment abzusehen, liebt aber die mündliche Erzählweise über alles.

Das sei ihr als Kind schon so gegangen. Märchen in gedruckter Form finde sie bis auf den heutigen Tag eher hölzern und dröge, während sie in mündlicher Form durch Stimme, Gestik und direkten Kontakt mit dem Publikum erst richtig zu leben anfangen.

Gut, dass der auch sonst sehr rührige Verein Kunstbrücke Panketal sie zu den „Panketaler Kulturtagen“ eingeladen hat. Ansonsten kann man Katja Popow in der Tadschikischen Teestube in Berlin zuhören.