Bürgermeister will Abriss des Café Memory prüfen

Margrit Meier

Hoppegarten bei Berlin (MOZ) Bürgermeister Karsten Knobbe (Linke) hat im Hauptauschuss angekündigt, dass er die Straße zwischen Seniorenwohnanlage Altes Gut und Verwaltung mit einer Schranke absperren will, um das Parkplatzproblem in den Griff zu bekommen. Nur Teile des Gebietes sollen temporär fürs Parken zur Verfügung stehen. Einen solchen Vorschlag will er einreichen, wenn über den Haushalt 2019 diskutiert wird.

Der Streit zwischen Verwaltung und Investor Andreas Flörke war Thema im Ausschuss. Da ging es insbesondere um den Streit um das Café Memory. Denn das teils abgerissene Gebäude, das Flörke gehört, steht auf Gemeindeland. Bürgermeister Knobbe betonte, dass die Verwaltung ein vollstreckbares Urteil habe, wonach das Memory abgerissen werden kann. Eine Sicherheitsleistung sei im Haushalt eingestellt. „Ich werde prüfen, ob alle Vollstreckungsvoraussetzungen erfüllt sind, sprich, ob wir selbst abreißen dürfen.“ Laut Urteil in erster Instanz soll, so Knobbe, festgelegt worden sein, dass Eigentümer Flörke das Gebäude entfernen muss. Der will daraus aber eine Art Begegnungsstätte machen. Christian Arndt (FDP/FW/B 90/Grüne) wollte wissen, warum Knobbe partout auf den Abriss bestehe. „Wofür brauchen wir als Gemeinde diese Ecke? Ich verstehe nicht, warum hier zwei Alphatiere aufeinander losgehen“, sagte Arndt. Knobbe wies empört die Bemerkung mit dem Alphatiergehabe von sich. Ihm ginge es allein um die rechtliche Situation. Es gebe keine Rechtsgrundlage, dass der Bau dort stehen bleiben darf. „Sie würden sich auch gegen eine rechtswidrige Bebauung Ihres Grundstücks wehren“, argumentierte Knobbe. Kay Juschka (CDU) schlug vor, dieses Thema als gesonderten Punkt auf einer der nächsten Hauptausschusssitzungen zu behandeln.

Knobbe betonte, dass Flörke für den Bau des sogenannten Rathauses, einem seniorengerechten Gebäude mit zwölf Wohnungen, eine Genehmigung erhalten habe, mit Baustellenfahrzeugen den Gehweg zu überfahren. Nach Fertigstellung müsse diese Überfahrt rückgebaut werden. Fachbereichsleiterin Angela Schnabel fügte an, dass seit Langem bekannt sei, dass die Straße zwischen Verwaltung und Altem Gut nicht öffentlich gewidmet sei. Zu Zeiten des Umbaus der Verwaltung habe die Baubehörde darauf hingewiesen.