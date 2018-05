Was von den Hugenotten blieb

Eva-Martina Weyer

Vierraden (MOZ) Am Sonntag ist Internationaler Museumstag. Auch das Tabakmuseum Vierraden macht seine Türen weit auf, und zwar bei freiem Eintritt für Jung und Alt. Mit einem vielseitigen Tagesprogramm setzen die Mitarbeiter und Helfer rund um Karin Stockfisch einen ersten Höhepunkt in der neuen Ausstellungssaison. Diese hat am 3. Mai begonnen.

Am Sonntag um 11 Uhr hält Prof. Matthias Asche von der Universität Potsdam einen Vortrag zu den Hugenotten undWallonen, die vor 300 Jahren aus Frankreich in die Uckermark geflüchtet sind. „Zu dieser einmaligen Gelegenheit mehr über die Geschichte der Einwanderung im 16. Jahrhundert und die Besiedlung nach dem dreißigjährigen Krieg zu erfahren, laden wir alle Interessierten herzlich in die Scheune des Tabakmuseums ein“, sagt Karin Stockfisch voller Vorfreude.

Prof. Matthias Asche verrät: „ Im Vortrag werden die Hintergründe der Flucht und die Aufnahme der Neusiedler sowie deren schwierige ersten Jahre im Umgang mit der älteren deutschen Bevölkerung dargestellt.“

Nach einer anschließenden Mittagsversorgung bietet das Tabakmuseum Sonderführungen in deutscher und polnischer Sprache an. „Wir wollen neugierig machen und das Interesse an der Regional- und Produktionsgeschichte in der Oderregion wecken“, erläutert Karin Stockfisch. „Mit Kunsthandwerk, Mal-und Bastelstraße, Kakaoverkostung und weiteren Angeboten wird das anschließende Gartenfest diesen besonderen Museumstag abrunden.“ Das Museum hat einen Familiennachmittag mit Live-Musik, Clown Nanü und kulinarischer Versorgung von süß bis deftig vorbereitet.

Auch das Stadtmuseum und das Jüdische Museum mit seinem Ritualbad im Schwedter Stadtzentrum haben am Internationalen Museumstag geöffnet.(emw)

Gartenfest im Tabakmuseum Vierraden, 13. Mai von 10 bis17 Uhr, Eintritt frei