Landapotheker mit Leib und Seele

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Präsenz- kontra Versandapotheke. In Eberswalde gibt es aktuell neun Apotheken. Zwei mussten aber auch schon schließen. Noch schwerer haben es Landapotheker. Einer von ihnen ist Günther Kühn in Finowfurt.

Eigentlich könnte Günther Kühn, dienstältester Apotheker in der Region, längst den Ruhestand genießen. Stattdessen rührt er weiter Salben an, steht hinter dem Tresen, schiebt Bereitschaftsdienste, schlägt sich mit Bürokratie herum. Und er macht dies nicht etwa, da er keinen Nachfolger hat. Diese Frage sei geklärt, sagt der promovierte Apotheker. Er macht dies aus Freude am Beruf. Für ihn sei es der Traumjob, auch wenn sich die Arbeit über die Jahrzehnte verändert habe.

Trotz aller Schwierigkeiten, er sei nach wie vor Apotheker mit Leib und Seele, versichert der Finowfurter, der über sein Alter nicht sprechen möchte. Er verrät nur so viel: 1969 habe er nach dem Studium an der Uni Greifswald seine Approbation, seine Zulassung erhalten. Zu DDR-Zeiten war er Direktor des Pharmazeutischen Zentrums Eberswalde, kurz Kreis-Apotheker genannt. Nach der Wende kaufte er „seine“ Apotheke in Finowfurt, die Hirsch-Apotheke. Und der „Heilberufler“ wurde zugleich zum Kaufmann, zum Unternehmer. Aus Sicht des Finowfurters eine Krux. Denn die Apotheke wird so ein Stück weit zum Geschäft, das Medikament zur Ware. Längst gibt es zwischen den Apotheken einen Wettbewerb. Die Konkurrenz ist groß. Untereinander wie auch zwischen Präsenz- und Versandapotheke.

Wobei die Landapotheke nicht mit der Stadtapotheke zu vergleichen ist, wie Kühn sagt. Das „Versorgungsgebiet“ sei viel größer. Auf der anderen Seite gebe es in der Fläche weniger Bürger – und weniger Ärzte. Das erfolgreiche Führen einer Land-apotheke mache „mehr Arbeit“. Man müsse „viel aktiver sein“, ist Kühn, der aus einer Apothekerfamilie stammt, überzeugt. Mit einem „tollen, engagierten Team“ und einer fachlich guten Kooperation mit den Medizinern vor Ort aber sei es möglich zu bestehen. Die Landapotheke, davon ist Kühn überzeugt, hat eine Zukunft. Auch wenn bundesweit die Zahl der Apotheken in den nächsten Jahren weiter sinken wird. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Das Aus zweier Einrichtungen in Eberswalde sieht Kühn auch als Folge des „Verdrängungswettbewerbs“ in der Stadt. Kühn spricht über die Schwierigkeiten, Fachpersonal zu gewinnen, über aus seiner Sicht bundesweit zu wenig Ausbildungsangebote – und über die Preisgestaltung. Große Apotheken würden vor allem mit den Rezepten ihr Geld verdienen, was ihnen die Möglichkeit eröffnet, bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten Preisnachlässe zu gewähren.

Aber Kühn will nicht jammern. Man müsse sich der Entwicklung stellen und mit der Zeit gehen. Für den Finowfurter heißt dies unter anderem, dass er digital weiter „aufrüstet“. Ohne Computer ginge heute längst nichts mehr. Alle zwei Jahre gebe es neue Rabattverträge durch die Krankenkassen, alle 14 Tage ändern sich die Preise für Medikamente. Das alles sei ein enormer Aufwand, der eben nur mittels Rechner zu bewältigen sei.

Was fasziniert Günther Kühn trotz wachsender Bürokratie, trotz nächtlicher Notdienste an dem Beruf? „Es ist der Kontakt zu den Menschen, die Beratung. Die Leute hier fragen viel mehr als in der Stadt. Und die Arbeit mit Arzneimitteln. Da hat es in den vergangenen Jahren einfach eine unglaubliche Entwicklung gegeben, allein wenn ich zum Beispiel an die Autoimmunerkrankungen denke.“ Und dann ist da eben noch, fast wie früher, die eigene Herstellung. Da in Finowfurt eine Hautärztin praktiziert, gebe es dort viel zu tun. „Und das macht keine Versandapotheke“, betont der Fachmann. Gleichzeitig macht er eine Forderung auf, die nach der „sauberen europäischen Versandapotheke“. Dazu bedürfe es starker und effizienter Kontrollen. Für die Internet-Apotheke müssten die gleichen Pflichten gelten. Mit dem Urteil vom Oktober 2016, wonach sich Versandapotheken nicht mehr an einheitliche Abgabepreise für verschreibungspflichtige Medikamente halten müssen, habe der Europäische Gerichtshof eine Wettbewerbsschieflage zugunsten ausländischer Arzneimittelversender verursacht, kritisiert die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Sie fordert deshalb ein „Verbot für den Versandhandel mit verordneten Medikamenten“.