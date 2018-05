Summender Lebenstraum

MOZ

Hobrechtsfelde (Andrea Linne) Vorsichtig nähert sich der sechsjährige Philipp der Scheune neben dem großen Speicher in Hobrechtsfelde. Umgeben von Katen und einer Kirche hat sein Vater Frank Mallwitz ein Dorf gebaut. Bee Village, Bienendorf heißt es. In den Häusern leben Bienen, ausgeflogen sind sie jetzt nach Ahrensfelde.

Insgesamt 180 Bienenstöcke bewirtschaftet der Imker, der im Naturpark Barnim ökologisch produziert. Das ist nicht nur daher gesagt, Mallwitz weiß, wovon er redet. Der 50-Jährige hat sich inzwischen selbstständig gemacht und möchte im Haupt­erwerb arbeiten. Sein Konzept wird gerade durch den erzwungenen Umzug seiner Hobrechtsfelder Völker Richtung Ahrensfelde empfindlich gestört, weil er die Fläche am Speicher auf Stadtgüter-Eigentum nicht länger nutzen darf. „Längst hätte ich die Schilder erneuert und weitere Gebäude aufgebaut“, so der Botaniker, der zwei Diplome als Chemiker und Biochemiker in der Tasche und nebenbei noch auf dem Gebiet der physikalischen Chemie promoviert hat. Seine Bildungsarbeit ist wesentlicher Bestandteil des Konzeptes Eberif, das der Forscher für Hobrechtsfelde entwickelt hat. Dahinter steht Ecological Bee Research and Infotainment Farm. Mit Green Honey, so heißt die Firma von Mallwitz, wird modern und ökologisch geimkert. Wirtschaftlich nutzbares Wissen verbindet sich mit Dienstleistungen als entscheidendem Wachstumstreiber des Unternehmens. Imkerei, Umweltbildung, Landwirtschaft, Infotainment, individuelles Lernen und Livestyle sowie Tourismus, Dienstleistungen, Wissensvermarktung und Forschung sieht der Fachmann in einer engen Verbindungslinie. Die Bio-Bienenprodukte genügen höchsten Qualitätsmaßstäben.

Groß gewachsen ist Mallwitz, seine hellen Augen strahlen, wenn er sagt: „Ich möchte gerne verstehen, wie das Bienenvolk als Einheit agiert, wie Rückkopplungsmechanismen bis ins Detail funktionieren. Wie entsteht diese Rückkopplung, diese Frage beschäftigt mich sehr.“ Denn die Wissenschaft der Imkerei hat für ihn neben den praktischen Ergebnissen am Ende der Produktionskette einen besonderen Reiz, dem er sein Leben widmen möchte. Das Problem: Imkerei ist Landwirtschaft ohne Eigentum an Grund und Boden. Dabei will der engagierte Vater dreier Kinder bis Ende 2018 bis zu 300 zertifizierte Bienenvölker mit einem jährlichen Wachstum von 30 Prozent halten.

„Eigentlich sollte Imkerei dafür in der einen oder anderen Form einen Aufwandsausgleich erhalten und unterstützt werden. Das geht von der Bestäubung der Wild- und Kulturpflanzen, die etwa zehnmal mehr Wert haben als die gesamte Ernte des Imkers“, schätzt Mallwitz ein. Außerdem werde die Dienstleistung kostenfrei erbracht. „Nimmt man den Ertrag eines Volkes mit etwa 400 Euro an, dann macht das bei hundert Völkern allein 400 000 Euro“, rechnet der Wissenschaftler mit Bodenhaftung vor.

Ein anderer Gesichtspunkt ist die Biene als Futtertier für Insektenfresser, was im Zeitalter des Insektensterbens eine immer größere Rolle im Naturhaushalt spielt. Schaden kann das kaum, schätzt der Imker ein. Einen Schwund von 15 Prozent nach Winter hält er für normal. Ruhig und entspannt widmet sich Mallwitz seiner Arbeit. Wenn er sich in Imkerkluft - der kleine Philipp schleícht hinterher – dem Bienendorf nähert, dann hat er Stockmeißel, Handschuhe und Smoker dabei. Mit dem Meißel öffnet er die Stöcke, hebt die Waben heraus und schaut, wie es den Bienen geht. Auch der Tierarzt war schon da, schließlich sind die Tiere unter anderem gegen die Varoa-Milbe zu behandeln. Bis zu 15 000 Tiere wuseln in einem Volk herum. Sogar 60 000 Bienen starke Völker kennt Mallwitz. Im Winter geht die Volksstärke auf 6000 zurück. Mäuse, Neuntöter und Eidechsen kriechen gern mal zur Futtersuche in die Hütten. Generell Thema ist aber das Insektensterben. Bis zu 70 Prozent weniger Arten fliegen und krabbeln durch Wiesen und Wälder. In Büchern wie „Die Geschichte der Bienen“ von Maja Lunde werden Schreckensszenarien lebendig.

Auch das erforscht Imker Mallwitz. Er beobachtet, zeichnet auf, filmt im Stock. Kaum ist die Bienenkönigin geschlüpft, startet sie zum Hochzeitsflug und gründet ihr Volk. Bee Village wächst. Ob das Dorf ganz wegzieht aus Hobrechtsfelde? Schon bedauern viele das, von der Waldschule in Buch bis zu Lehrern, die mit den Kindern bei Mallwitz vorbeigeschaut haben. Er hofft auf Vernunft und Unterstützung, auch vom Förderverein, der Bildungsangebote am Speicher unterbreiten will.

Der Naturmensch, der schon nach dem Abitur mit den ersten Imkerversuchen startete, sieht im Naturpark Barnim seine Heimat. Gerade sind die Bienen auf Wanderflug im Raps. Für Söhnchen Philipp, der jetzt im Brustton der Überzeugung erklärt, dass Raps- und Sonnenblumenhonig für ihn das Größte sind, bedeutet das, mitzuhelfen und spielerisch dabei zu sein. Dann trollt er sich zum Spielen auf den weiten Wiesen des Gutes.

Im Mai fliegen die jungen Königinnen aus. Sie suchen erfahrene Bienen, die für sie arbeiten. Die Hochzeitsflüge sind bis in den Abend zu beobachten. Wenn dann im Juni die Akazien blühen, wird Brei für den Nachwuchs gesammelt. Das Schlaraffenland erleben die summenden Insekten im Juli. Die Linden lassen ihren schweren Saft auf ihre Hinterbeine tropfen.

So geht es bis in den September hinein. Der Imker erntet die Waben, schleudert den Honig aus und prüft in der Qualitätskontrolle die Zusammensetzung. Zehn Kilo Honig kann ein Bienenvolk für das Winterfutter einlagern. Kunden von Mallwitz freuen sich auf die Produkte, die es inzwischen auch bei Edeka gibt und natürlich online.

Mallwitz beobachtet gezielt seine Bienen, zählt sie mit selbst gebauten Kameras und hätte gern mehr Zeit zum Forschen. Die Bienenvölker halten ihn aber auf Trab, alles will gepflegt sein, Futter muss her, das setzt viel Organisation und Aufwand voraus. Unterstützung fehlt dem Öko-Imker. „Ich war in Potsdam, aber wir sitzen ohne eigenem Land zwischen den Stühlen, wenn es um Fördermittel geht“, erzählt der Berliner, der sich als Landwirt betrachtet. Sein Projekt findet auch beim Naturpark Barnim, den Stadtgütern und Berliner Forsten Anklang. Aber nichts läuft richtig zusammen, bedauert der 50-Jährige, der zwischen Ökofarm und Infotainment agiert. Dabei bleibt am Ende nur ein schmales Einkommen, berichtet der Vater, der mit viel Idealismus zu Werke geht. „Es ist mein Lebenstraum“, stellt Mallwitz klar und lacht in die Sonne. Zähe Verhandlungen scheut er nicht, aber sie behindern, findet er. „Wenn der Imker nicht wäre, gäbe es die Bienen nicht mehr.“ Der Forscher appelliert an alle Naturfreunde, Landwirte und Kleingärtner, hohle Bäume stehen zu lassen, Feldränder nicht zu mähen und zur Blüte zu bringen, Stauden zu pflanzen, die Bienen als Nahrungsquelle dienen können. Unkräuter sollten nicht vor der Samenreife gemäht werden, damit es genügend Nektar gibt. Eine Biene lebt im Sommer nur drei bis vier Wochen. In dieser Zeit will sie viel Arbeit haben. Vom Obstbaum im heimischen Garten bis zum duftenden Sommerflieder – ohne das kleine Lebewesen mit dem Stachel wäre das Überleben des Menschen unmöglich. Dafür steht Frank Mallwitz. Er hofft, dass sich im Naturpark Barnim mit der halboffenen Weidenlandschaft ein großer Artenreichtum entwickelt. Das macht ihm Mut. Von Robinie bis Heide – saftig golden tropft der Honig sinnbildlich vom Frühstücksbrötchen. Sohn Philipp: „Ich liebe Honig!“