Neuer Einkaufsmarkt in Gartz

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Das Einkaufen im neuen Norma-Markt in der Gartzer Kastanienallee ist seit Anfang dieser Woche möglich. Mit großer Neugier haben die Gartzer sowie Einwohner umliegender Ortschaften die Eröffnung verfolgt. Luftballons in roten und gelben Norma-Farben gehörten zum Eröffnungstrubel.

Auf einer Verkaufsfläche von rund 1000 Quadratmetern hat der Lebensmitteldiscounter eine Filiale nach modernstem Stand der Ladenbautechnik errichten lassen. Acht Arbeitsplätze sind geschaffen worden.

Der Tantower Bauunternehmer Norbert Dittmann hatte das Areal an der Kastanienallee erworben, auf dem sich ein leer stehender Plus-Markt befand. Dittmanns Firma, die Tantower Bau GmbH, hat den neuen Norma-Markt in nicht einmal einem Jahr Bauzeit errichtet. Schon Mitte Dezember 2017 konnte Richtfest gefeiert werden. Der Bauherr hat an diesem Standort ungefähr 1,7 Millionen Euro investiert. Norbert Dittmann war bei der Entwicklung dieses Geländes mit mehreren Marktketten im Gespräch. Die Entscheidung fiel schließlich für Norma. Zu den ersten Kunden gehörten in dieser Woche Neugierige aus Polen, die auch gern im ortsansässigen Netto-Markt einkaufen. (emw)