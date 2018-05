Seit 60 Jahren nah an Wald und Flur

Susan Hasse

Eichhorst (MOZ) Der Waldkindergarten „Löwenzahn“ in Eichhorst feierte am Sonnabend sein 60-jähriges Jubiläum. Rund 300 Gäste, darunter auch Bürgermeister Uwe Schoknecht, kamen zum Gratulieren und Feiern. Das Kita-Team um Leiterin Uta Schmidt hat einiges auf die Beine gestellt, um vor allem die kleinen Gäste voll auf ihre Kosten kommen zu lassen: Kletterturm, Hüpfburg, ein niegelnagelneues Hexenhaus und eine Bastelstation der Waldschule Groß Schönebeck standen bereit. „Junge Leute braucht die Gemeinde“, freut sich Schoknecht. Stephan Reimann, Ortsvorsteher des kleinen Schorfheide-Dorfes, war selbst einmal Schützling im Löwenzahn. „Eine gute Zeit war es“, resümiert er. Auch das älteste Kindergartenkind ließ es sich nicht nehmen und kam vorbei: Elisabeth Poppe gehörte zu den ersten Kindern in der einst als Erntekindergarten gegründeten Einrichtung. Von April bis Oktober waren die Frauen des Dorfes damals noch in der Forstwirtschaft beschäftigt. Es musste gesät, gepflegt und neuer Samen geerntet werden. Erst 1971 wurde aus dem Erntekindergarten eine Vollzeiteinrichtung. Die Kinderzahlen im kleinen Dorf waren stabil und die Kita zog in ein neues Domizil am Ende der Schul-straße. In den Jahren 2000 sank die Kinderzahl bedrohlich auf nur 14. Schnell ging das Wort Schließung umher. Doch die Großgemeinde hielt an der Kita fest und investierte weiter. Seit 2001 ist der Löwenzahn Waldkindergarten, der Jagdverband Bernau übernahm ein Jahr später die Patenschaft für das Haus am Wald. Seither werden die Kleinsten von den Weidgenossen finanziell und waldpädagogisch betreut. So wachsen die Kinder nah mit der Natur auf und lernen früh schätzen, was sie umgibt: der Wald. Das Ergebnis ist beeindruckend: Schon Vierjährige kennen den Unterschied zwischen Reh- und Damwild und wissen, welche Streifen der Waschbär hat. Der Kindergarten hat über die Dorfgrenzen hinweg einen guten Ruf, selbst aus Finowfurt, Basdorf und Klandorf kommen die Kinder hierher. „Für dieses und nächstes Jahr sind wir voll ausgelastet“, so Uta Schmidt. Zwar könne die Kapazität nicht erhöht werden, aber in Sachen Qualität könne man immer noch etwas mehr tun. Das dürfte das jüngste Kind im Löwenzahn freuen. Der 10-Monate alte Theo findet zwar noch keine Worte, aber man merkt, dass er sich wohlfühlt. Schon Mama Christin Wolff und sogar die Oma waren hier in der Kita. Beim alljährlichen Eltern-Großeltern-Tag im Herbst kommen dann alle zusammen. Die Funktion, die einst Konsum oder Bäcker übernommen hatten, hat heute der Kindergarten inne: Hier trifft man sich zum Plausch. Löwenzahn trägt Generationen und hat Tradition, auch in Zukunft.(sha)