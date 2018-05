Kirche des Monats Mai gekürt

Bettina Winkler

Heinersdorf (MOZ) Heinersdorf. Der Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg hat die Heinersdorfer Kirche als Bauwerk des Monats geehrt. Im April gab es dazu eine Begehung des Vorstandes. Pfarrerin Rahel Rietzl und Gemeindekirchenratsvorsitzende Dr. Gabriele Breitenstein führten die Gäste durch die alten Gemäuer und wiesen auf die Dringlichkeit der lange geplanten Sanierung des Innenraumes hin.

Der stattliche Feldsteinbau ist vermutlich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, also noch in der Templerzeit, entstanden. Der hohe quadratische Westturm, wurde im 14. bzw. 15. Jahrhundert angefügt, seinen barocken Abschluss mit geschweifter Doppelhaube und Laterne erhielt er bei einem Umbau zwischen 1756 und 1764. „Wir freuen uns sehr über die Anerkennung“, sagt Gabriele Breitenstein. Die Stiftung stellte zudem 2000 Euro für die Sanierung, die noch in diesem Jahr beginnen soll, zur Verfügung. Weitere Fördermittel sind bestätigt. „Vielleicht können wir schon den Eröffnungsgottesdienst zur 775-Jahrfeier von Heinersdorf im nächsten Jahr feiern“, sagt die Kirchenratsvorsitzende.