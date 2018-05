Bahnhofsumfeld soll attraktiver werden

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen Der Bereich um den Bahnhof Werneuchen soll in ein Städtebauförderungs-Programm aufgenommen werden. Dies sieht eine gemeinsame Vorlage von SPD-Fraktion und Bürgermeister Burkhard Horn vor.

Der Antrag soll an das Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV) gerichtet werden. Betroffen sind die folgenden Straßenzüge: Alte Bahnhofstraße (zwischen Poststraße und Am Bahnhof), Beiersdorfer Straße (zwischen Alte Bahnhofstraße und Am Bahnhof) sowie Am Bahnhof (zwischen Mühlenstraße und Beiersdorfer Straße). Die konkrete Gebietskulisse sowie die Haupthandlungsfelder sollen im weiteren Verfahren abgestimmt werden, heißt es. Die ursprüngliche Vorlage hatte die SPD-Fraktion eingereicht.

Dem Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung wird noch in diesem Jahr eine Vorplanung einschließlich Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme Straßenbau in der Alten Bahnhofstraße und dem anschließenden Abschnitt der Beiersdorfer Straße bis zur Straße Am Bahnhof vorgelegt. Für den Fall, dass keine Fördermöglichkeiten bestehen, solle die Stadtverordnetenversammlung die dann erforderlichen Prioritäten zur Umsetzung der Maßnahmen setzen. Im Einzelnen wird Folgendes geplant: Auf dem neu zu schaffenden Parkplatz Am Bahnhof ist beabsichtigt, mindestens 75 Parkplätze zu bauen.

Damit will man vor allem darauf reagieren, dass immer mehr Menschen nach Werneuchen ziehen und die Regionalbahnlinie 25 für die Fahrt zur Arbeit in der deutschen Hauptstadt nutzen. Darüber hinaus ist die Schaffung von mindestens 50 überdachten Fahrradstellplätzen sowie zusätzlich zehn Fahrradboxen vorgesehen. Zwei Ladestationen versorgen E-Bikes mit Strom.

Entlang der Alten Bahnhofstraße sehen die Planungen einen Radweg (einseitig zur Nutzung in beide Richtungen) vor. An der Ecke Beiersdorfer Straße/Alte Bahnhofstraße wird der öffentlichen Personennahverkehr zwei Busabstellmöglichkeiten erhalten. Weitere Maßnahmen sind unter anderem die Neugestaltung der Regenentwässerung im gesamten Sanierungsgebiet sowie die Erneuerung und Verbreiterung des Gehweges an der Alten Bahnhofstraße.

Die Stadtverwaltung und die SPD-Fraktion gehen davon aus, dass die Gesamtkosten weder durch die Kommune noch durch die Beiträge der Anlieger zu tragen sind. Ohne die Inanspruchnnahme von Fördermitteln sei die Komplettumsetzung des Vorhabens eher unwahrscheinlich, heißt es.

In dem Papier wird ferner darauf verwiesen, dass der Ankauf von Flächen der Deutschen Bahn – angrenzend an die Straße Am Bahnhof – eine wesentliche Voraussetzung für die Lösung des Parkplatzproblems ist. Entsprechende Bemühungen der Stadt Werneuchen waren bisher ergebnislos. Für die Maßnahmen 6102 ÖPNV-Konzept (P + R Werneuchen) und 6101 Alte Bahnhofstraße sind im aktuellen Finanzplan bis zum Jahr 2021 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 925 000 Euro vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen von 490 000 Euro gegenüber.

Eine endgültige Beschlussfassung über die Vorlage ist nach vorheriger Debatte in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Werneuchen am 31. Mai vorgesehen.